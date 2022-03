Erklärung der Spaziergänger- die Kurzversion

Wir sind solidarisch!

Wir wollen Selbstbestimmung!

Wir fordern gute Rahmenbedingungen für Pflegepersonal und Non- Profit für Krankenhäuser

Freie Gesichter- freier Atem!

Wir lieben unsere Kinder

Wir fordern:

Jede Woche gehen tausende in Deutschland spazieren- was sind das für Menschen, und was wollen sie? Hier die Erklärung:Wir sind friedliche Bürger, welche die demokratische Grundordnung, die Bayerische Verfassung, das Grundgesetz anerkennen und befürworten und verlangen, dass diese mit sofortiger Wirkung vollumfänglich berücksichtigt werden. Wir sind informierte, aufgeschlossene Menschen sämtlicher Nationalitäten, Glaubensrichtungen, Gesellschafts- und Bildungsschichten, Altersgruppen, sexueller und weltanschaulicher Identität, die allen Menschen respektvoll und tolerant gegenübertreten und deren Rechte anerkennen. Wir spazieren für Frieden, Freiheit, Wahrheit, Selbstbestimmung, Toleranz und Inklusion und lehnen Gewalt, Ausgrenzung und Hetze ab.Wir gehen spazieren, weil wir von unseren Grundrechten nach Art. 110 und 113 der Bayerischen Verfassung, (analog dem Grundgesetz Art. 5 und 8) Gebrauch machen, wonach das friedliche Versammeln ohne Waffen ohne vorherige Erlaubnis oder Anmeldung erlaubt ist. Ein unangemeldeter Spaziergang, bei dem Forderungen oder Meinungen kund getan werden, ist erlaubt und legitim.Wir bezahlen auch Steuern, Abgaben und Krankenversicherungen. Wir finanzieren öffentliche Einrichtungen, Schulen, Bildung, Schwimmbäder, Masken, Impfstoffe, Impfärzte, Testzentren, Impfzentren, Impffolgeschäden, Kranke, Krankenhäuser, Intensivbetten, Corona- Prämien, Bezüge und Diäten von Politikern, Forschung und Milliarden- Schulden der Bundesrepublik, mit.Seit „2G“ zahlen Ungeimpfte für Einrichtungen, von deren Benutzung sie ausgeschlossen sind. Ungeimpfte werden als „unsolidarisch“ bezeichnet, weil sie von ihrem Recht der körperlichen Unversehrtheit und der freien Entscheidung gemäß dem Grundgesetz Art. 2 Gebrauch machen.Wir befürworten den Schutz vulnerabler Gruppen in Eigenverantwortung. Die körperliche Unversehrtheit jedes Einzelnen ist im Grundgesetz verankert und steht über dem Willen des Kollektivs. Solidarität bedeutet, dass das Leben und die körperliche Unversehrtheit jedes Individuums Berechtigung hat und individuelle Entscheidungen bezüglich der eigenen Gesundheit und Lebensgestaltung vom Kollektiv und der Regierung respektiert werden. Das Recht auf körperliche Unversehrtheit ist für eine demokratische Gesellschaft wesentlich. Alle haben das gleiche Recht auf Entfaltung und Selbstbestimmung, jedoch nicht das Recht über andere zu bestimmen und körperliche Eingriffe bei anderen zu verlangen. Demokratie bedeutet auch den Schutz von Minderheiten.Wir erinnern uns an die Verstorbenen die an und mit und wegen Corona, den Maßnahmen, und durch mRNA- Impfung gestorben sind. Und wir erinnern uns an die lebenden Menschen, welche ein Recht auf Eigenverantwortung, Selbstbestimmung und freie Entfaltung haben. Wir wollen uns treffen, wann und mit wem wir wollen. Es ist falsch, dass Ungeimpfte die Geimpften gefährden. Gesunde Menschen gefährden niemanden. Nicht die „Ungeimpften“ müssen die Geimpften schützen sondern die Impfung muss die Geimpften schützen. Geimpfte können trotz Impfung Corona bekommen, andere anstecken oder sogar sterben. Die Corona- Impfstoffe erwirken keine sterile Immunität und haben nur eine bedingte Zulassung. Es gibt mittler Weile Medikamente um die Krankheit zu mildern.Dass das Individuum sich „aus Solidarität“ einer Impfung mit einem experimentellen, genbasierten Impfstoff zu unterziehen hat, widerspricht der freiheitlichen Garantie. Freiheit bedeutet, dass man nicht gezwungen wird Dinge zu tun, die man nicht tun will. Impfpflicht gab es in der DDR! Die Impfung kann schwerwiegende Nebenwirkungen zur Folge haben, die sogar tödlich sein können. (Paul Ehrlich Institut vom 7. 2 2022). Eine Impfpflicht ist damit ein potentiell tödlicher staatlicher Zwang.(Bundesverfassungsgericht im Jahr 2006; BverfGE 39,1 , 46, 160, ) Jedes einzelne Leben hat den gleichen WertDas Ausgrenzen von Menschen aufgrund ihres Impfstatus‘ und die Absicht eines "Basisschutzes" in Form von Ermächtigung für diverse Maßnahmen und einer Allgemeinen Impfpflicht (für alle möglichen Krankheiten) widerspricht der freiheitlich- demokratischen Grundordnung!Wir sind dafür, dass Pflegekräfte gute Rahmenbedingungen für ihre Arbeit haben, und wollen, dass Krankenhäuser gebaut und Betten aufgestockt statt abgebaut werden. "Lockdowns", Kontaktbeschränkungen, Ausgangssperren, Isolation sollen Krankenhäuser vor Überlastung bewahren, während gleichzeitig die Anzahl der Betten abgebaut, Krankenhäuser geschlossen werden bzw. an frei stehenden Corona- Betten verdienen (DIVI Register). Gesundes Pflegepersonal muss uneingeschränkt arbeiten, und über Impfungen selbst entscheiden können. Die Impf- Nachweispflicht für Pflegepersonal muss aufgehoben werden.Die „Zahlen“ sind trotz der Masken erheblich gestiegen. Masken bedeuten eine dauerhafte Belastung für den Körper, das Immunsystem und die Psyche.Wir respektieren diejenigen, die glauben eine Maske würde sie vor Krankheit schützen und wollen respektiert werden, wenn wir frei atmen wollen. Der Atem von gesunden Menschen ist harmlos, Menschen ohne Symptome sind nachweislich nicht ansteckend, so sagen Dr. Faucci am 30.12.2021 https://rb.gy/nzbuya und Dr. Van Kerkoven von der WHO im Juni 2020. https://rb.gy/a3fohp Menschen mit sichtbarem Gesicht sollen als Mensch mit Menschenrechten betrachtet werden und freien Zugang zu allen Einrichtungen haben. Es ist unwürdig Menschen ohne Maske als Gefährder zu betrachten..KIínder sind nachweislich keine Treiber der Pandemie. Die Maßnahmen gefährden die Gesundheit Kinder. https://rb.gy/0cz1xw. Kinder leiden unter Masken, Abstand und ständigen Tests. Das Gehirn braucht Sauerstoff für das Wachstum und für Konzentration. Kindern wird suggeriert, sie seien gefährlich und das Herumbohren in Körperöffnungen zu dulden sei "normal". Mit Angst und moralischem Druck müssen Kinder über sich verfügen lassen. Dauerhaft Maskentragen erzeugt chronischem Sauerstoffmangel. Sogar beim Sport müssen sie Masken aufsetzen, und werden darauf konditioniert sich mit Gesundheitsnachweisen zu legitimieren.Positive PCR_Tests werden als „Fälle“ oder „Infizierte“ bezeichnet (RKI) aufgrund der Anzahl der positiven PCR-Tests wurden alle Maßnahmen getroffen (RKI). Sowohl Dr. Faucci, als auch der Erfinder des PCR- Tests Kary Mullis erklärten, dass der PCR weder eine Infektion, Krankheit, noch ein aktives Virus nachweist.Falsch positive Ergebnisse fließen als „Fälle“ mit ein. https://rb.gy/hb7u57 Es müssen korrekte Zahlen, nachweisbare Wirksamkeit der Maßnahmen und vollumfängliche Wahrheit dargelegt werden.• Frieden, Freiheit, Selbstbestimmung• Die sofortige Aufhebung aller Corona- Verordnungen und Maßnahmen• Die Priorität und Umsetzung des Grundgesetzes und aller individuellen Menschenrechte• Gesundes und fröhliches Aufwachsen der Kinder• Die Abschaffung des Infektionsschutzgesetzes• Freie Medizinwahl und freie Impfentscheidung• Ausbau von Krankenhäusern, gute Rahmenbedingungen für Pflegepersonal und Kinderbetreuung• Sofortiger Austritt aus der WHO• Stop des „Grate Reset“ des Welt- Wirtschafts -Forum, welcher UN Ziel ist https://rb.gy/vai5mb • Stop der Europäischen Task Force für Pandemien• Machtbegrenzung von Politikern und Polizei• Volle Verantwortung der Pharma- Industrie für Impfnebenwirkungen und Folgeschäden• Ein friedliches Miteinander der Menschen mit dem Bewusstsein, dass andere Auffassungen, Lebens- Denk- und Gesundheitsweisen legitim sind• Schutz der Kinder vor Übergriffen und körperlichen Eingriffen (1631 BGB)-• Recht der Eltern gemäß 1616 BGB auf Erziehung und Pflege, und das Recht der freien Bildungswahl für ihre Kinder• Unabhängige Richter und Rechtsstaatlichkeit• Rechtsschutz für alle Bürger• Solidarität aller in der Gesellschaft• Die Beibehaltung von Bargeld• Abstimmungen der Bevölkerung bei neuen Gesetzen• Wahrheitsgemäße, neutrale Berichterstattung der Medien, Akzeptanz alternativer Medien und Informationen• Vollumfängliche Aufklärung, wissenschaftlicher Diskurs über Fakten der Corona Pandemie auch mit Experten welche der Regierung widersprechen• Rehabilitation aller diffamierten, verunglimpften und verächtlich gemachten Wissenschaftler, Ärzte, Richter ,sonstigen Personen, welche andere Auffassungen als die Regierung bezüglich Corona vertritt• Verbot der Finanzierung der Pharmaindustrie durch Steuergelder• Verbot von Parteispenden• Scharfe, konsequente Sanktionierung von Korruption und Lobbyismus in Politik• Unabhängige Forschung• Haftung der impfenden Ärzte bei unzureichender Impfaufklärung und bei nicht indizierter Impfung• Datenhoheit des Éinzelnen über die eigenen Daten• Katastrophenfall wird regional und zeitlich auf vier Wochen begrenzt• Die Bevölkerung entscheidet über Maßnahmen im Pandemie- oder Katastrophenfall direkt mit• Im Ausnahmezustand dürfen keine Gesetze geändert oder erlassen werden• Friedliche Polizei bei friedlichen Demonstranten• Zivilen Ungehorsam f. d. Wiederherstellung des RechtsstaatsWer es genau wissen will schaut hier nach: