Weihnachtsspendenaktion der Blue Advisory GmbH: Spende ermöglicht Anschaffung eines Therapiepferds für den Ziegelhof

Geschäftsführer Dr. Matthias Walter überreichte am 3. November auf dem Gelände des Therapiezentrums Ziegelhof einen Scheck über 3.000 Euro an Astrid Grotz, Vorstand der Stiftung Bunter Kreis.Zusammen mit den Mitarbeitern entschied sich die Blue Advisory GmbH dieses Jahr, auf Weihnachtsgeschenke für Kunden zu verzichten und stattdessen das Geld an eine soziale Einrichtung in der Region zu spenden.„Im Alltag gehen Schicksale von chronisch kranken Kindern und deren Familien oft unter. Im Therapiezentrum Ziegelhof, welches sich nur wenige Minuten von unserem Bürogebäude entfernt befindet, gibt der Bunte Kreis den Betroffenen durch ein vielfältiges professionelles therapeutisches und pädagogisches Angebot neue Hoffnung. Mit unserer Weihnachtsspende wollen wir einen kleinen Beitrag dazu leisten, weitere Lichtblicke im Ziegelhof entstehen zu lassen“, begründet Walter die Spende für den Bunten Kreis.Über die Verwendung der Spende hat Astrid Grotz bereits eine ganz konkrete Vorstellung: „Wir sind sehr dankbar, dass mit dem Beitrag der Blue Advisory GmbH die Anschaffung eines dringend benötigten weiteren Therapiepferdes möglich wurde. Frodo Blue wird die Herzen der Kinder im Sturm erobern“, freut sie sich mit einem Augenzwinkern.Die Blue Advisory GmbH ist Teil der Sortimo Gruppe und zeichnet sich als Beratungshaus mit innovativem Methoden-Know-How, hoher Problemlösungskompetenz, zukunftsfähiger Konzeptentwicklung und unternehmerischem Denken aus. Dabei zählen auch karitative Einrichtungen seit vielen Jahren zum Kundenstamm der Blue Advisory. Der Firmensitz der Blue Advisory GmbH befindet sich im Sheridan Business-Park in Augsburg. Mit einem großen Partnernetzwerk ist die Blue Advisory zudem Partner für die Themen Künstliche Intelligenz und Digitalisierung.