Augsburg : Landratsamt Augsburg |

Vollsperrung Kreisstraße A 13 –

Sanierung der Schwarzachbrücke in Waldberg

Die Kreisstraße A 13 wird aufgrund der Sanierung der Schwarzachbrücke in Waldberg ab Montag, den 25. Juni 2018, bis voraussichtlich Freitag, den 7. September 2018, – vorbehaltlich der Witterungsbedingungen – voll gesperrt und von Samstag, den 8. September 2018, bis voraussichtlich Freitag, den 28. September 2018, halbseitig gesperrt.Eine Sanierung ist im Hinblick auf die Erhaltung bzw. Wiederherstellung der Haltbarkeit und Verkehrssicherheit der Brücke unumgänglich. Die einfeldrige Stahlbetonbrücke wurde 1975 erbaut und hat eine Stützweite von 6,70 Metern. Sanierungsmaßnahmen an der Brücke sind dringend notwendig, da sie sonst in einigen Jahren komplett erneuert werden müsste und die Sperrzeit in diesem Fall um ein Vielfaches länger wäre. Durch eine Sanierung kann das Brückenalter deutlich verlängert werden.Die Sanierungsarbeiten beziehen sich im Wesentlichen auf die:• Erneuerung der Bauwerksabdichtung• Abdichtung der Auflagerfugen mit Fugenband• Erneuerung der Kappen• Erneuerung des Fahrbahn- / Gehwegbelages und teilweise der Bordsteine und Rinnen• Erneuerung der Geländer• Betoninstandsetzungen an einzelnen Schadstellen der Widerlager und des Überbaus• Sanierung Böschungspflaster• Verbesserung der EntwässerungDie Baustelle wird für den Durchgangsverkehr voll gesperrt. Die Umleitungsstrecke ist beschildert. Auf dem Radegundisfestplatz werden Parkplätze eingerichtet. Der Busverkehr wird in Waldberg geteilt (Buswendeplatz ist der Radegundisfestplatz). Von Waldberg nach Bobingen oder von Waldberg nach Mickhausen / Münster wird der Busverkehr aber weiterhin erfolgen. Ein Umstieg sowie ca. 350 Meter Fußweg sind erforderlich. Nähere Informationen findet man auf der Internetseite des Landkreises Augsburg unter „Aktuelle Verkehrsbehinderung“ und „Aktuelle Baumaßnahmen“.