Tina Schüssler feuert Neue Deutsche Härte

Mit brachialer Stimmgewalt und energiegeladener Bühnenperformance wird Tina Schüssler neben Größen wie Eisbrecher und Rammstein als einzige Frau in dem Neuen Deutschen Härte Genre gewaltig für Feuer sorgen. Eingeheizt wird mit neuen Songs und Musik Videos, die schon in den Release-Startlöchern liegen. Mehrere Plattenfirmen sind interessiert, jedoch möchte Schüssler noch damit warten, bis sich die Corona Situation beruhigt und Festivals wieder möglich sind.

Tina Schüssler zeigt bald ihr neues Gesicht. Sie sorgt seit über 26 Jahren kontinuierlich für knallharte Treffer in den unterschiedlichsten Bereichen. Die Sängerin und dreifache Box-/K1 Weltmeisterin knallt nun mit ihrer Stimme genau so hart, wie mit ihren Fäusten. Als Chartstürmerin im Rock ging es weiter zum Hard Rock und nun fasst sie Fuß in der Neuen Deutschen Härte. „Genau da gehöre ich hin und finde mich wieder!“, so Schüssler. „Ich fühle mich mit diesem Style wie im Boxring, kann meiner Energie freien Lauf geben, schaffe es mit meiner Musik und mit meinen Texten die Zuschauer mitzureißen, wie bei meinen Fights.“Corona blockiert seit März 2020 die gesamte Musik-, Kultur- und Veranstaltungsbranche. Doch das hält Tina Schüssler mit ihren Bandkollegen Sascha Gutmann, Jan Skirde und Thomas Sedlmeier nicht auf, weiter aktiv zu sein. Autokonzerte, Livestream-Konzerte, 2 Plattenverträge, fünf Singles, Musik Videos und die Album-Veröffentlichung „Verwirrte Welt“, sowie Interviews im Funk und TV überbrücken das Warten bis zur geplanten Europa Tour zusammen mit der Band Bonfire. „Ich nutze die Zeit, schreibe und komponiere weiter neue Songs mit meinem Produzent Christof Czarnecki“ so Tina. Zudem wurde sie das Gesicht der „Geisterkonzerte“ von Muxx.TV Köln und den PM7 Studios Augsburg. Bundesweiter Schrecken wurde ausgelöst, als sie über Monate aufgrund ihrer eigenen TV Late Night Show, in einem der größten Cybercrime-Terror-Fälle Deutschlands steckte. Noch immer ermittelt die Kriminalpolizei (K11) gegen die Täter, von denen schon einige gefasst wurden.Auf zwölf neue Songs darf man sich freuen. „Das NDH Album kommt dann zum Start der Europa Tour raus, sobald uns Corona wieder ziehen lässt“, so ihr Bassist Thomas Sedlmeier, mit dem Tina auch das gut laufende TS SPECIAL Duo hat.