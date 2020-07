Öffentliche Führung im Jüdischen Museum, Standort Innenstadt

Besichtigung der Dauerausstellung mit der Intervention „Unsere Werte“ und der Synagoge

Eintritt frei (Anmeldung erforderlich)Sonntag, 2. August 2020, 15.00 UhrMehr als 800 Jahre umfasst die Geschichte der Jüdinnen und Juden in Augsburg und Bayerisch-Schwaben – und sie dauert bis in die Gegenwart.Bei der öffentlichen Führung lernen die Besucher*innen Streiflichter aus der jüdischen Geschichte der Stadt und Region sowie die neue Intervention „Unsere Werte“ kennen, zudem wird die über 100 Jahre alte Synagoge besichtigt, die auch heute noch genutzt wird.Die Intervention präsentiert teilweise bislang nie gezeigte Objekte aus dem jüdischen Alltag in Augsburg und Schwaben und erzählt Geschichten von ihren Besitzer*innen und deren Werten wie Gemeinschaft, Wohltätigkeit, Familie, Gerechtigkeit und Gleichberechtigung.Ort: Jüdisches Museum, Standort Innenstadt, Halderstraße 6-8, 86150 AugsburgEintritt: frei (die Plätze sind begrenzt; eine Anmeldung ist erforderlich bis zum 30. Juliunter Tel. 0821 – 51 36 58)