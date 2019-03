Mein Violoncellchen - als Mozarts Bäsle errötete

Die Geschichte rund um die verrücktesten und musikalischsten Briefe der Literatur (die „Bäsle“-Briefe) erzählt vonin der Vertonung vonund. In einer musikalischen Reise von mozärtlichem Wort zu jazzigem Ton, von klassischer Komposition zu freier Improvisation, von zärtlicher Liebe zu tiefer Verachtung zeichnen sie damit das seelische Auf und Ab eines Menschen nach, der geliebt hat.Als das Augsburger »Bäsle« Maria Anna Thekla Mozart von Mozarts Frau Constanze aufgefordert wird, ihr für eine Biographie Wolfgangs Briefe zuzusenden, die sie einst von ihm erhalten hat, kramt sie dessen Briefe heraus und beginnt zu lesen. Sie taucht ein in die Gefühlswelt ihrer Vergangenheit, von der aufflammenden Liebe bis hin zur tiefen Verachtung, von lächelnder Erinnerung bis hin zur Enttäuschung der verlassenen Frau, und gerät wieder ganz in den Bann von W.A. Mozart.In einer kongenialen Mixtur aus neuen Kompositionen, mozärtlich verspielten Melodien und jazzigen Improvisationen haben Stefanie Schlesinger und Wolfgang Lackerschmid einen Teil der Original Mozart-Briefe sowie die von Peter Dempf getexteten Liebeslieder und Antwortbriefe des Bäsle vertont. Einfühlsam und zärtlich, unverblümt und kokett zeichnen sie damit das seelische Auf und Ab eines Menschen nach, der geliebt hat.Zehn Jahre nach der Uraufführung des Bühnenstücks »Ma très chère cousine« von Peter Dempf und den Komponisten Stefanie Schlesinger und Wolfgang Lackerschmid, erleben wir nun eine ganz besondere Premiere im martini-Park: Mit Christel Peschke als Erzählerin präsentieren Stefanie Schlesinger, Wolfgang Lackerschmid und Dominik Uhrmacher eine neu bearbeitete Fassung, die im April 2019 als Hörbuch erscheint.Mein Violoncellchen - als Mozarts Bäsle errötete7. April 2019 - 11:00 & 19:30 Uhr Martini-ParkLive-Präsentation zur Hörbuch-Veröffentlichung