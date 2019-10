Kurt Aue bei Sudetendeutschen mit 100 prozent der Stimmen im Amt bestätigt

Stellvertreterwechsel bei den SudetendeutschenNur leichte Veränderungen gab es im Führungsstab der Ortsgruppe der Sudetendeutschen LandsmannschaftKönigsbrunn/Wehringen nach den Neuwahlen die am Samstag in der "Krone" in Königsbrunn zügig unter der Regie von Wahlleiter Horst Bergmann über die Bühne gingen. Aus gesundheitlichen Gründengab Walter Eichler die Stellvertreterposition an seine Frau Christa Eichler (links) ab. Ebenfalls einstimmig im Amt der Stellvertretenden Ortsobfrau wiedergewählt Krimhilde Bergmann (Wehringen),sowie Ortsobmann Kurt Aue. Königsbrunns Stadtoberhaupt Franz Feigl lobte die Sudetendeutschen als Friedensstifter in Europa. Die Vorstandschaft ergänzen Herbert Bombeck, Helga Aue, Christa Straub, Herbert Kinzel, Walter Seifert, Franz Suck und Armin Bergmann. Kassenprüfer Margot Simnacher und Josef Rzehak. Text/Bild: Aue/oH