Hilti Deutschland AG unterstützt Therapiezentrum Ziegelhof

Eine Spende von insgesamt 10.760 Euro konnte die Hilti Deutschland AG an den Ziegelhof, Zentrum für tiergestützte Therapie und Pädagogik der Stiftung Bunter Kreis in Stadtbergen, übergeben.

Diese Summe war das Ergebnis einer Spendenaktion: Vier Wochen lang konnten die Kunden der Hilti Deutschland mit ihrem Einkauf gleichzeitig Gutes tun. Im Rahmen dieser Spendenaktion wurden lokale soziale Projekte und Einrichtungen unterstützt. An welche konkreten Projekte die Spende fließen soll, durften die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter entscheiden.Im Vertriebsgebiet Schwaben fiel die Wahl auf das Therapiezentrum Ziegelhof der Stiftung Bunter Kreis sowie auf das Kinderhospiz St. Nikolaus. Dr. Timo Schwickart, Gebietsleiter Schwaben bei Hilti Deutschland, und Field Coach Madeline Jäger überreichten einen Spendenscheck über 10.760 Euro an Astrid Grotz, Vorstand der Stiftung Bunter Kreis. „Die Arbeit des Bunten Kreises mit schwer erkrankten Kindern und ihren Familien hier in der Region unterstützen wir sehr gern. Denn wir wissen: Unsere Spende kommt hier direkt bei den kleinen Patienten und ihren Eltern an“, sagt Schwickart. Astrid Grotz freut sich für die großzügige Spende: „Wir bedanken uns ganz herzlich bei Hilti Deutschland und bei den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die den Ziegelhof und den Bunten Kreis für diese tolle Spendenaktion ausgewählt haben.“