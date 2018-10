Einbürgerungsfeier im Landratsamt

Der zweite Redner des Abends, Roman Paweł Korolkiewicz, kam aus Polen nach Deutschland: „Auch wenn Danzig und Augsburg über 1.100 Kilometer voneinander entfernt sind, so haben beide Städte und auch ihre Bewohner doch sehr viel gemeinsam.“ Korolkiewicz hat mit seiner Familie schon in verschiedenen Ländern gewohnt: „Doch als ich kürzlich meinen Sohn gefragt habe, wo er sich am wohlsten fühlt, hat er mir direkt geantwortet – in Bayern!“, so der gebürtige Pole.Bis zum 30. September wurden in diesem Jahr bereits 176 Personen im Landkreis Augsburg neu eingebürgert. Die meisten Einbürgerungsbewerber stammten 2018 wie bereits im Vorjahr aus der Türkei und aus Rumänien.Der Stellvertreter des Landrats, Heinz Liebert, freute sich sehr, die in den vergangenen zwölf Monaten eingebürgerten Landkreisbewohner zur Feierstunde im Landratsamt begrüßen zu dürfen. „Sie sind in einem Landkreis zu Hause, der sowohl wirtschaftlich als auch bildungspolitisch und gesellschafftlich sehr gut aufgestellt ist – was beispielsweise eine konstant niedrige Arbeitslosenquote, modern ausgestattete Schulen und ein überproportionaler Teil an Ehrenamtlichen zeigen. Für Ihre Zukunft hier wünsche ich Ihnen alles erdenklich Gute“, so Heinz Liebert, der jedem „Neubürger“ im Anschluss ein kleines Willkommensgeschenk überreichte.(Fotos: Annemarie Scirtuicchio)