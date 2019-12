Ehrungen und Muse beim Bund der Vertriebenen und der Sudetendeutschen Landsmannschaft

_____________________Bund der Vertriebenen und Sudetendeutsche Landsmannschaftehren verdiente Akteure - Dr. Thomas Goppel las die Hl. NachtKönigsbrunn / Wehringen /Landkreis Augsburg (oH). In einem festlichen Rahmen beging der Bund der Vertriebenen und die Sudetendeutsche Landsmannschaft Augsburger Land und Ortsgruppe Königsbrunn / Wehringen ihre Adventfeier, die im Hotel Krone in Königsbrunn über die Bühne ging. Kein geringerer als der ehemalige Staatsminister Dr. Thomas Goppel las die Hl. Nacht von Ludwig Thoma. Auch die anwesenden Ehrengäste Landrat Martin Sailer, Bezirksrätin Annemarie Probst und Königsbrunns Vizebürgermeisterin Barbara Jaser zeigten sich angetan von der besinnlichen und würdevollen Veranstaltung. Auch zahlreiche Ehrungen standen bei der Feier an. So erhielt der Kreisvorsitzende des BdV Augsburger Land Kurt Aue vom Bezirlsvorsitzenden des BdV Schwabens Andreas Jäckel, MdL die Silberne Ehrennadel des Verbandes. Der Jubilar selbst nahm in seiner Eigenschaft als Obmann der Sudetendeutschen Landsmannschaft Ehrungen vor. So zeichnet er Franz Suck, Königsbrunn und Walter Eichler,Neusäß mit dem großen Ehrenzeichen der Sudetendeutschen Landsmannschaft aus. Für besinnliche Beiträge sorgten auch Leo Schön aus Gersthofen und Walter Eichler.BdV Bezirksvorsitzender Schwaben Andreas Jäckel, MdL ehrt den Kreisvorsitzenden des BdV Augsburger Land Kurt Aue (re.) mit der Silbernen Ehrennadel des Verbandes. Foto: oHKurt Aue, Kreisobmann der SL Augsburger Land zeichnet Walter Eichler aus Neusäß mit dem großen Ehtrenzeichen der Sudetendeutschen Landsmannschaft aus. Bild: oHMit geschulter Rhetorik las der ehemalige Staatsminister Dr. Thomas Goppel die Hl. Nacht. Bild: Kurt Aue