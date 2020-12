Die russische Sber verwendete eine Deepfake aus dem sowjetischen " Zurück in die Zukunft"

Der Werbespot zeigt, wie von Leonid Kuravlev gespielten Charakter Georges Miloslavsky von 1973 bis 2020 gelangt und die Dienste des Sberbank-Ökosystems nutzt: eine Bankanwendung, Telemedizin, ein Taxi, Streaming usw. Dafür erhielt das Unternehmen die Erlaubnis des Schauspielers, der derzeit 84 Jahre alt ist. Sber hat das Recht erworben, der von ihm gespielten Charakter zu verwenden.Die Teilnahme von Leonid Kuravlev war an den Dreharbeiten nicht erforderlich. Für die Dreharbeiten von Einspieler verwendete "Sber" ähnliche Technologien wie an den Dreharbeiten von "The Irishman", wo Al Pacino, Robert De Niro und Joe Pesci mit Hilfe von CGI gealtert wurden. Gleichzeitig wurde nicht nur Kuravlevs Gesicht synthetisiert, sondern auch seine Stimme - sie hätte genauso klingen sollen wie vor 39 Jahren. Eine der Tochtergesellschaften von Sber, die sich mit NLP-Technologien befasst, war an der Schaffung der Stimme des Schauspielers beteiligt. Sie nahmen Audio aus Filmen, in denen der junge Kuravlev spielte, und synthetisierten Phrasen für das Video.Georges Miloslavsky ist eine Figur aus dem sowjetischen Film «Iwan Wassiljewitsch wechselt seinen Beruf», der auf dem Stück von Mikhail Bulgakov, Autor von The Master und Margarita, basiert. Der Film kann als sowjetisch "Zurück in die Zukunft" bezeichnet werden - die Hauptfigur, ein Wissenschaftler, schafft eine Zeitmaschine und schickt Georges und seinen Nachbarn in das 16. Jahrhundert, die Ära des Zaren Iwan der Schreckliche, und den Zaren selbst in das sowjetische Moskau 1973.Vor fast 40 Jahren wurde es von über 60 Millionen Menschen gesehen. Der Film wird traditionell an Neujahrsfeiertagen in Russland gezeigt, zusammen mit dem amerikanischen «Allein zu Hause» und einem weiteren sowjetischen Film, «Ironie des Schicksals». Es ist erwähnenswert, dass Georges im Film fordert, Geld bei der Sparkasse zu behalten - der staatlichen Geschäftsbank der UdSSR, die nach der Perestroika zur Sberbank wurde. Im September 2020 begann die Sberbank, das Wort Sber zu verwenden, um die Gesamtheit ihrer Geschäfte zu bezeichnen. Jetzt verwendet Sber das Wort «Sberbank» nur für ihr Bankgeschäft.