Der Pokal bleibt in Gersthofen

Als Vorjahressieger hat der Heimat- und Volkstrachtenverein Gersthofen e.V. zum diesjährigen Bezirksschafkopfen eingeladen und zeigt, wie vielfältig die Brauchtumspflege sein kann.



Insgesamt 16 Teilnehmerinnen und Teilnehmer von den Bezirksvereinen Lechhausen, Königsbrunn und Gersthofen sind zum jährlichen Bezirksschafkopfen zusammen gekommen, um den begehrten Pokal mit einem guten Blatt zu ergattern. Nachdem pandemiebedingt die Veranstaltungen in den beiden letzten Jahren abgesagt werden mussten, galt als „Vorjahressieger“ der Trachtenverein aus Gersthofen und hat ins Trachtenheim eingeladen. Die Leitung des Schafkopfturnieres übernahmt Wolfgang Böck. Nach vielen hitzigen Spielen gingen alle drei ersten Plätze nach Gersthofen: 3. Daniel Böck, 2. Richard Förg, 1. Sebastian Pfiffner. Somit ging auch die Vereinswertung nach Gersthofen, zum dritten Mal in Folge, weshalb der Pokal nun seinen festen Sitz in Gersthofen hat. Mit dem Preisgeld stiftet Pfiffner den Pokal fürs nächste Jahr, wo die Karten wieder neu gemischt werden.