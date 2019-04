BNI-Unternehmerteam in Augsburg mit neuer Leitung

Kontakt für Rückfragen:



Julian Richter (Elektro Richter) st ab sofort für Mitgliederangelegenheiten zuständig und [Steffen Raab (Die Macaniker führt die Kassa des 38 Mitglieder starken Unternehmerteams. Die drei Unternehmer lösen damit die bisherigen Amtsinhaber Tim Reischmann (Chapterdirektor), Lutger Sauer (Mitgliederkoordinator) und Jürgen Böhler (Schatzmeister) ab.Dieses Team und ihre Vorgänger haben die Gruppe äußerst erfolgreich geführt. So tauschten die rund 38 Unternehmerinnen und Unternehmer in den vergangenen 12 Monaten mehr als 1.500 Geschäftsempfehlungen aus. Diese haben in diesem Zeitraum zu einem Gesamtumsatz von mehr als 5,4 Millionen Euro geführt.Um sich und das Geschäft der anderen besser kennenzulernen, führen die Teilnehmer der Gruppe regelmäßig Gespräche miteinander und verbessern in Seminaren ihre Fähigkeiten in den Bereichen Netzwerken, Präsentieren und im Finden von Geschäftskontakten. Die Südbayern BNI-Gruppe trifft sich Mittwochs von 7.00 bis 8.30 Uhr im Anna-Restaurant in Augsburg.Business Network International (BNI) ist das weltweit grösste Unternehmernetzwerk und bietet eine professionelle Plattform für den Austausch von Geschäftsempfehlungen. In der Region Südbayern gibt es 33 BNI-Unternehmerteams mit über 800 Mitgliedern. Interessierte Geschäftsleute können sich über das Unternehmernetzwerk auf der BNI-Website informieren: www.bni.deKarlheinz Uhl, Dipl.-Designer (FH),Morellstr. 33, 86159 Augsburg, Tel. 0821 38043, karlheinz.uhl@uhl-werbeagentur.de