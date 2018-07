Benefizkonzert Rokokosaal ein voller Erfolg!

Am Sonntag, 24. Juni fand im Rokokosaal das „Bunte Konzert“ statt. Rund 200 Gäste kamen und spendeten über 1300 Euro, die Familien mit chronisch-, krebs- und schwerstkranken Kindern zugute kommen.

Das dreistündige Event zugunsten des Bunten Kreises wurde von Familie Wittmann organisiert und gestaltet. Unter anderem traten die bekannte Jazz Sängerin Alexandria Simeon und Musikschüler von Petra Wittmann auf, darunter auch Teilnehmer und Preisträger von "Jugend musiziert".Familie Wittmann freut sich über die tolle Teilnahme und den hohen Betrag der zusammen gekommen ist. Das Konzert ist eine Herzensangelegenheit. Tochter Mirjam erkrankte 2009 an einem Nierentumor und vor der Familie lag ein langer Weg zwischen Hoffen und Bangen. In dieser schweren Situation stand ihnen der Bunte Kreis zur Seite und sie schöpften Kraft aus der Musik. Heute geht es Mirjam wieder gut. Sie trat beim Konzert am Sonntag mit der Ukulele auf.