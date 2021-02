Benefiz-Krapfenaktion am Faschingsdienstag

Lothar Rother, Inhaber des Backzeit-Backstudios im Bärenkeller und seit 5 Jahren ehrenamtlicher Hospizhelfer hat eine neue Krapfen-Aktion geplant: Er wird am Faschingsdienstag, 16. Februar 2021, von 9 bis 18 Uhr frische Krapfen backen und befüllen und sie zugunsten unseres Hospizes verkaufen.

Sechs Krapfen kosten sechs Euro. Einrichtungen können größere Mengen an Krapfen bestellen und bekommen diese dann geliefert (bei Interesse bitte eine E-Mail bis zum 12. Februar an michaela.fuchs@bistum-augsburg.de senden).Lothar Rother und weitere ehrenamtliche Hospizhelfer werden vor Ort sein und können so auch Fragen zum Hospiz, sei es ambulant oder stationär, beantworten.Die letzte Krapfen-Aktion am 11. November 2020 galt für Lothar Rother als Probelauf; er hatte 2 000 Krapfen vorbereitet. Die Aktion war so erfolgreich, dass schon um 13 Uhr alles restlos verkauft war. Damals konnte sich das Hospiz über einen Erlös von 1.065 Euro freuen. Diesmal wird es 4 000 Krapfen geben, um allen Vorbeikommenden den Tag zu versüßen.Die Aktion findet im Bärenkeller, Holzweg 55 (Eingang E-Drive-Point) statt.Sagen Sie diese Aktion gerne weiter! Wir freuen uns über jeden Besuch!Zum Hintergrund: Das St. Vinzenz-Hospiz in Augsburg ist ein letztes Zuhause für schwerstkranke und sterbende Menschen. Der Aufenthalt bei uns ist für die Angehörigen kostenfrei, da die Krankenkasse i.d.R. 95 Prozent des Tagessatzes von 421,01 Euro übernimmt. 5 Prozent muss unser Hospiz durch Spenden aufbringen. Der Verkauf am 16.02. wird von Bäcker- und Konditormeister Lothar Rother (Inhaber des Backstudios Backzeit) und ehrenamtlichen Hospizhelfern übernommen, da Fragen zum Hospiz so qualifiziert beantwortet werden können. Die Krapfen werden vor Ort frisch gebacken und gefüllt.Der Erlös der Krapfen-Aktion kommt zu 100 Prozent (abzüglich Materialkosten) dem St. Vinzenz-Hospiz Augsburg e.V. zugute.