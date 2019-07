Kfz-Zulassungsstelle in Schwabmünchen zieht an ihren alten Standort zurück

Umbau in der Fuggerstraße 10 abgeschlossen



Zulassungsstelle Anfang August für zwei Tage nicht erreichbar

Die Kfz-Zulassungsstelle in Schwabmünchen zieht wieder an ihren Standort in der Fuggerstraße 10 zurück. Wegen Umbauarbeiten war die Behörde während der vergangenen Monate ins „Alte Forstamt“ gegenüber dem Rathaus, Fuggerstraße 48, verlegt worden.Der Umzug findet am 1. und 2. August statt. Während dieser beiden Tage steht die Zulassungsstelle nicht für den Parteiverkehr zur Verfügung. In dringenden Fällen dient die Kfz-Zulassungsstelle in Gersthofen ersatzweise als Anlaufpunkt. Das Landratsamt macht jedoch darauf aufmerksam, dass für diese beiden Tage keine Terminreservierung möglich sein wird. Ab Montag, 5. August, nimmt die Kfz-Zulassungsstelle in Schwabmünchen wieder ihren regulären Betrieb in der Fuggerstraße 10 auf. Die Ausländerbehörde, die sich im gleichen Gebäude befindet, ist von den Umzugsarbeiten nicht betroffen und wird auch während der Umzugstage unverändert in der Fuggerstraße 10 erreichbar bleiben.