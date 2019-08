Augsburg : Landratsamt Augsburg |

Landratsamt am 8. August geschlossen

Das Landratsamt Augsburg ist wegen des Augsburger Friedensfestes am Donnerstag, 8. August 2019, geschlossen. Davon betroffen sind neben dem Hauptgebäude am Augsburger Prinzregentenplatz auch die weiteren Außenstellen des Landratsamtes in der Stadt Augsburg. Alle Dienststellen des Landkreises, die sich nicht in der Stadt Augsburg befinden, haben wie gewohnt geöffnet.