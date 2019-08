Goaßmaß-Party: Der Musikverein Aindling lädt ein

Am Samstag, 07.09.2019 heißt es dann wieder „Goaßn Happy Hour, Goaßmaß für nur4,50 €“ und Partyhits von DJ D-Tronic. Damit es den Partygästen nicht langweilig wird, gibt es dieses Jahr neu eine XXLLightshow & Live Videomix Show im Zelt. Außerdem ist neben einer großen Bar im Zelt auch ein Weizenkarussell aufgebaut, so ist für jeden Geschmack etwas dabei.Die Goaßmaß-Party findet wieder im Bauhof Aindling in einem großen Festzelt statt undbeginnt um 21:00 Uhr. Der Einlass ist ab 16 Jahren und eine Aufsichtsübertragung ist auch möglich. Der Eintritt kostet 7€.Der Musikverein Aindling freut sich auf eine weitere legendäre Goaßmaß-Party mitzahlreichen Partygästen. Aktuelle Infos und Bilder zur Goaßmaß-Party findet man auch auf der Facebook-Seite des Musikvereins Aindling. Also einfach liken, Fan werden und immer informiert bleiben.Informationen finden sich ebenso auf der Internetseite des Vereins www.mvaindling.de.Der Musikverein Aindling freut sich auf euer Kommen zur Goaßmaß-Party 2019.