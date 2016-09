Musikschule Wertingen: Freie Plätze für die Kleinen

Baby- und Musikgarten am Vormittag

Auch im Fach Musik & Spiel am Dienstag um 17.15 Uhr gibt es noch freie Plätze. Dieser Unterricht ist für Kinder ab 3 Jahren geeignet. In den Gruppen für „Musikalische Früherziehung“, geeignet für Kinder von 4-6 Jahren sind am Mittwoch ab 14 Uhr ebenfalls noch Plätze frei.Außerdem bietet die Musikschule Wertingen in Zusammenarbeit mit der VHS ab Oktober Kurse in Baby- und Musikgarten am Mittwochvormittag an.Information und Anmeldung unter Tel. 08272/4508 oder unter info@musikschulewertingen.de.