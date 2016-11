Sie lieben Augsburg, sie kochen gerne, sie suchen ein Weihnachtsgeschenk ....

In diesem Kochbuch werden 50 Augsburger Initiativen aus dem sozialen und kulturellen Bereich vorgestellt. Jede Initiative beschreibt, was sie bewegt, dort anzupacken, wo andere nur reden und stellt ein Lieblingsrezept vor.Herausgeber ist der, die Autorinnen sind Roswitha Kugelmann und Ann-Kathrin Glania-Bunea, die mit viel Engagement die Initiativen ausgesucht und interviewt haben.Das Buch wird im Sozialkaufhaus contact in Haunstetten vorgestellt und kann für 18,90 € ab 30. November 2016 erworben werden.