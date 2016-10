Volleyball Mixed-Liga Augsburg - Saisonbeginn 2016/ 2017

Die Unberechenbaren führen die Tabelle der Gruppe A mit 5:1 Sätzen an. Doch auch die Unbelehrbaren konnten sich am zweiten Spieltag gegen die Volley-Zwerge gut behaupten und erspielten sich wichtige Satzpunkte. Dem Gegner aus Langweid am Lech wurde in den ersten zwei Sätzen keine Verschnaufpause gegönnt. Die Neusäßer spielten schnelle Kombinationen und mit guter Stimmung und Spaß erkämpfte sich die Mannschaft die Punkte zum Sieg.Die Unersättlichen in der Gruppe C und die Unglaublichen in der Gruppe F hatten einen durchwachsenen Start. Doch was nicht ist, kann ja noch werden! Mit großer Motivation wird in die nächsten Spiele gegangen, sodass einem Sieg nichts mehr im Weg steht.Am 07. November 2016 um 19:00 Uhr findet in der Schulturnhalle Westheim das nächste Spiel des VC Neusäß statt. Die Unglaublichen treffen auf Ausgezeichnet TSV 1871. Kommt vorbei und feuert das Team an – wir freuen uns über jeden Zuschauer!