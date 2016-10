Vier neue Taekwondo Schwarzgurte in Neusäß

Im September legten vier Neusäßer ihre Prüfung zum Taekwondo-Schwarzgurt ab.

Im TWIN Taekwondo bestehen die Prüfungen zum 1.Dan aus mindestens zwölf Teilen:

Im Rahmen des Jahrescamps von TWIN Taekwondo am Schwarzen Meer in Bulgarien bestanden Georg Augustin (Schlipsheim, 59 Jahre), Matthias Schönsteiner (Alt-Neusäß, 21), Jan Gräßl (Alt-Neusäß, 17) und Johannes Schönsteiner (Alt-Neusäß, 17) mit Bravour ihre Tests.höchste Hyong (mindestens die 13. Hyong), Hyong mit Bruchtest, Hyong in Front, Hyong im Kampf (meist die 9.Hyong)Ilbo Taeryeon (Einschrittkampf), Hosinul ("Handabwehr"), Stockabwehr, Messerabwehrgegen zwei Gegner, Freikampf gegen zwei Gegner mit Bruchtests,Alle vier neuen Neusäßer Schwarzgurte begannen vor etwa zehn bzw. sieben Jahren mit Taekwondo in der Westheimer Gruppe von TWIN Taekwondo in der Turnhalle der Grundschule in Westheim. Neben dem Training in Westheim, das zweimal in der Woche stattfindet, wurde viel in der Augsburger Zentrale in der Friedberger Straße , auf Lehrgängen und bei vielen anderen Gelegenheiten trainiert. Matthias Schönsteiner, Jan Gräßl und Johannes Schönsteiner trugen bereits seit einigen Jahren den Jugendschwarzgurt (Poom).Nachdem der langjährige Trainer Meister Herbert Gräßl (3.Dan) die Gruppe in Göggingen übernahm folgte ihm sein Sohn Jan Gräßl dorthin. Die anderen drei neuen 1.Danträger trainieren weiterhin in der Gruppe Neusäß-Westheim in der Westheimer Grundschule unter Meister Frank Stave (3.Dan). Frank Stave ist zusätzlich Leiter des Standortes Welden , was weitere, gerne und oft genutzte Trainingsmöglichkeiten bietet.Ich freue mich über die Bestätigung des hohen Leistungsniveaus meiner langjährigen Trainingspartner und auf viele weitere erfolgreiche, erfüllende und verletzungsfreie Jahre in der Gruppe Neusäß-Westheim der TWIN Taekwondo-Zentrale Augsburg.Gäste und neue Trainingspartner sind jederzeit gerne willkommen.