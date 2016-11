Neusässer Familienkalender erscheint im Dezember

Erstellt wurde der Kalender in Zusammenarbeit der Stadt Neusäß mit der mediaprint infoverlag gmbh. Der Kalender ist kostenlos und wurde dankenswerterweise mit Hilfe von Anzeigen Neusässer Geschäfte und Unternehmen finanziert. Der Kalender liegt ab Anfang Dezember (Kalenderwoche 49) an folgenden Stellen öffentlich aus:• Rathaus Neusäß, Hauptstraße 28• Apotheke am Schmutterpark, Georg-Odemer-Straße 2a• Bunte Welt Laden, Bgm.-Kaifer-Straße 13• Café am Stadtpark, Marienbader Straße 2• Caritas Seniorenzentrum Notburga, Von-Rehlingen-Straße 42• Der Musikhof, Alpenstraße 2• Edeka Steppach, Ulmer Straße 45• Elektro Zimmermann, Brixener Straße 1a• Fliesen Scherer, Benzstraße 7• Gärtnerei Wörner, Biburger Straße 39• Holl Elektrolösungen, Dr.-Gerlich-Straße 3• Kärcher Center Frisch, Oskar-von-Miller-Straße 1a• Kinderarztpraxis Dr. Timnik, Von-Rehlingen-Straße 22• Klimatechnik Wagner, Daimlerstraße 8• Motoren Weiß, Römerstraße 20• Ökumenische Sozialstation, Bgm.-Kaifer-Straße 10• Pius Bestattungen, Deuterstraße 10• Qualitäts Fenster Augsburg, Ulmer Straße 11b• Raumausstatter Stanke, Augsburger Straße 3• Rechtsanwältin Monika Knieler, Remboldstraße 5• Sanitätshaus Lindauer, Fuggerstraße 2• Schreibwaren Steppach, Ulmer Straße 15• Secuwert, Konrad-Kopp-Straße 2• Sing- und Musikschule Neusäß, Daimlerstraße 3• Vollwertbäckerei Schneider, Daimlerstraße 7• Zahnarztpraxis Dr. Neustätter, Am Dreieck 2 – 4