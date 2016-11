Neues Klangerlebnis bei Gesangsunterricht: Augusta Bank eG Raiffeisen Volksbank spendet für Sing- und Musikschule Neusäß

Musikschulleiter Achim Binanzer bedankte sich herzlich bei den Spendern, die damit einen wertvollen Beitrag zur Ausstattung der Sing- und Musikschule beigetragen haben. Die Anlage ist mobil nutzbar, leicht in der Handhabung und es wird keine zusätzliche Monitoranlage benötigt, was wichtige Vorteile für die Einsatzmöglichkeiten in der Sing- und Musikschule bedeutet. Zudem ist sie eine wichtige Voraussetzung für Auftritte der Gruppen wie der „Big Band“, der Jazz-Band sowie der Rock-und Pop-Band, die seit letztem Jahr in der Sing- und Musikschule zu finden sind. Ein Bereich, den Musikschulleiter Achim Binanzer seit seinem Amtsantritt im vergangenen August ausbaut.Thomas Fendt, Regionalleiter West bei der Augusta Bank eG Raiffeisen Volksbank zeigte sich erfreut, dass mit der Spende etwas Gutes für die Musikschule bewirkt werden konnte. „Es freut uns immer, wenn die Sachen gut genutzt werden und der Allgemeinheit zu Gute kommen“, erklärte Fendt.