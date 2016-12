500 Zirkusfreikarten für sozial schwächer gestellte Bürgerinnen und Bürger

Der 3. Moskauer Weihnachtscircus gastiert vom 23. Dezember bis 08. Januar auf dem Messeparkplatz in Augsburg. Dabei können sich die Besucher auf ein weihnachtlich geschmücktes Zelt freuen. Im Programm sind unter anderem erstklassige Akrobaten, eine Reitergruppe aus Usbekistan und weiße Tiger. Das „gewisse Etwas“ gibt es durch das acht-köpfige Orchester, erläutert Orlando Frank. Die Vorstellungen finden jeweils um 16.00 und 19.30 Uhr statt. Außer am 24. Dezember: Hier gibt es nur eine Vorstellung um 14.00 Uhr. Eine Besonderheit ist auch die Silvestergala am 31. Dezember mit Sektempfang, Buffet und Feuerwerk. Am 01. Januar ist Ruhetag. Das Zelt verfügt über einen barrierefreien Zugang. Der Standort ist sowohl mit öffentlichen Verkehrsmitteln als auch dem Auto gut zu erreichen. Parkplätze sind vorhanden. http://www.moskauer-circus.com/