Fasching in Neusäß

Am Samstag, 18. Februar, veranstaltet die Stadt Neusäß wie jedes Jahr den traditionellen Faschingsnachmittag mit Tanz für die Neusässer Seniorinnen und Senioren. Die Gestaltung des Nachmittags übernimmt die Faschingsgesellschaft Narrneusia. Beginn ist um 15.00 Uhr (Saalöffnung 14.00 Uhr) in der Stadthalle Neusäß, Hauptstraße 26. Der Eintritt ist frei. Darüber hinaus organisiert die Stadt einen kostenlosen Bus-Zubringerdienst mit folgenden Fahrmöglichkeiten:Café Ertl 13.25 UhrHaltestelle beim Kindergarten an der Kolpingstraße 13.30 UhrBushaltestelle Ulmer Straße (stadtauswärts) 13.35 UhrGasthaus Neidlinger 13.40 UhrBushaltestelle Kreissparkasse 13.45 UhrBushaltestelle Winterstraße 14.10 UhrBushaltestelle Notburgaheim 14.12 UhrBushaltestelle Raiffeisenbank 14.15 UhrBushaltestelle Westheimer Straße 14.20 UhrBushaltestelle BRK Blutbank 14.25 UhrBushaltestelle Augsburger Straße 14.30 UhrBushaltestelle Lohwald 13.45 UhrBushaltestelle Schmutterbrücke 13.47 UhrBushaltestelle Mühlbachstraße 13.49 UhrBushaltestelle Mühlbachstraße 13.52 UhrBushaltestelle Lebensmittel Metzger 13.55 UhrBushaltestelle Alter Hammelberg 14.00 UhrDer Kinderfasching der Stadt Neusäß mit Unterstützung der Faschingsgesellschaft Narrneusia findet am Sonntag, 19. Februar, in der Stadthalle Neusäß, Hauptstraße 26, statt. Die Narrneusia gestaltet einen bunten Mix aus abwechslungsreichen Spielen und tritt selbst mit ihrer Kinder-, Jugend- und Erwachsenentanzgruppe auf. Die Veranstaltung beginnt um 14.30 Uhr (Saaleinlass 14.00 Uhr) und endet um 17.30 Uhr. Der Eintritt beträgt fünf Euro pro Person. Kinder mit dem Neusässer Familienherz zahlen zwei Euro und erhalten am Veranstaltungstag einen Getränkegutschein. Für Kinder unter drei Jahren ist der Eintritt frei.