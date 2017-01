Gesprächskreis für pflegende Angehörige Meitingen

Meitingen : Begegnungsstätte am Fiakerpark |

Der neue Pflegebedürftigkeitsbegriff

Unter fachlicher Anleitung trifft sich die offene Angehörigengruppe regelmäßig jeden 1. Montag im Monat. Der nächste Gesprächskreis für pflegende Angehörige findet am Montag, 6. Februar 2017 um 19.30 Uhr statt. Die Gruppe trifft sich in der Begegnungsstätte am Fiakerpark, Schulweg 6 in 86405 Meitingen.Seit 1. Januar 2017 ist das Pflegestärkungsgesetz II in Kraft getreten und der Pflegebedürftigkeitsbegriff ist neu definiert. In dem Gesprächskreis erhalten Sie einen Überblick.Weitere Auskünfte erteilt die Seniorenberatung – Fachstelle für pflegende Angehörige des Landkreises Augsburg unter Telefon 0821/3102-2718, sowie die Ökumenische Sozialstation Meitingen unter 08271/813940.