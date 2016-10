Mächtig viele Chefs in der Grundschule

Die Erstklässler hatten nun noch die Möglichkeit mit Landrat Martin Sailer ins Gespräch zu kommen. Dieser erklärte, warum die Abfallwirtschaftsberatung, die an diesem Tag von Helga Thalmann-Schwarz vertreten wurde, jedem Erstklässler eine Brotzeitdose sponsert – mitunter nämlich auch, damit weniger Müll anfällt. Warum es so wichtig ist, Abfall zu vermeiden, wussten die Erstklässler bereits sehr gut und erklärten in ihren Worten, dass ohne einen umsichtigen Umgang die „Umwelt verschmutzt“, die „Luft verpestet“ und die „Welt vergiftet“ werde. Doch nicht nur mit dieser Thematik sind die Kinder vertraut, auch wissen sie sehr genau Bescheid, welche Mülltonnen es gibt und was wo zu entsorgen ist.Nach einem großen Dankeschön an den Landrat und Applaus marschierten die Erstklässler wieder zurück in ihr Klassenzimmer – und öffneten natürlich erst einmal ihre Brotzeitdosen. Die Chefs, die zu Besuch waren, durften dabei allerdings nur zusehen.