Weihnachtsgeschenke selbst gemacht - Vogelfutter aus der Sammeltasse

Mit hübschen Tee- und Kaffeetassen könnt ihr nicht nur eure nächste Kaffeetafel schmücken, sondern auch extravagante Weihnachtsgeschenke basteln. Die lassen nicht nur die heimische Vogelwelt vor Freude piepsen - an bunten Bändern aufgehängt, sind sie auch ein toller Blickfang im Garten oder auf dem Balkon. Und wenn der Winter mit Frost und Schnee um die Ecke kommt, werden Meisen und Co. das fettreiche Futter aus der Tasse gerne annehmen.



Stöbert doch mal wieder über einen Flohmarkt oder schaut im Sozialkaufhaus um die Ecke nach den passenden Tassen, die als Vogelfutterstation dienen sollen. Wir haben unser Material für 0,50 Cent pro Stück erstehen können. Hinzu kommen Fett und Körner, die ihr individuell zusammenstellen könnt.





Viel Spaß beim Basteln!

3 SammeltassenHeißklebepistole / PorzellankleberKokosfett 150gSonnenblumenkerne 100ggeschälte Erdnüsse 100gRosinen 100gStöckchenSchleifenbandDie Tasse mit Heißkleber oder Porzellankleber an der Untertasse festkleben. Das Fett in einem Topf erhitzen bis es flüssig wird und dann von der Herdplatte ziehen. Sonnenblumenkerne, Erdnüsse und Rosinen unterrühren, wenn das Fett wieder eine leicht weiße Farbe angenommen hat. Das angerührte Futter in die Sammeltassen füllen. Damit die Gartenvögel später leichter an die fettreiche Kost kommen, ein Stöckchen in die schon leicht erhärtete Masse stecken. Alles richtig fest werden lassen. Zum Abschluss ein passendes Schleifenband durch den Henkel ziehen, damit die schmucke Futterstation aufgehängt werden kann.Wenn ihr es lieber etwas rustikaler mögt, könnt ihr statt der Sammeltassen auch große Kaffeepötte oder Tontöpfe für die Futterstation nutzen. Um die Tontöpfe später aufzuhängen, benötigt ihr ein kurzes Stöckchen und Schnur. Am Stöckchen wird mittig die Schnur befestigt. Beides durch das Loch am Boden des Topfes stecken, dann das Stöckchen quer vor die Öffnung legen und das Futter einfüllen. Die Tontöpfe könnt ihr nach Geschmack mit wasserfesten Farben bunt gestalten. Das gelingt auch schon kleinen Kindern und ist ein ganz individuelles Geschenk.