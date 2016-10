Spaghetti mit vegetarischer Bolo zum Weltnudeltag

Seit 1995 ist am 25.10. Weltnudeltag. Und da wir große Nudelfans sind, kamen heute auch bei uns die leckeren Teigwaren auf den Teller - begleitet von einer kunterbunten und vegetarischen Bolo. Die schmeckt nicht nur prima, sondern ist auch noch gesund und zeigt wunderbar, dass eine Bolo auch ohne Fleischeinlage super lecker sein kann.



Viel Spaß beim Nachkochen und guten Appetit!

1 Scheibe Sellerie2 Möhren1/2 Zucchino1 kleine rote Zwiebel8 Cocktailtomaten1/2 frische PeperoniPfefferSalzetwas Sonnenblumenöl100 ml Wasser1/2 Tube TomatenmarkWasserSalzPfeffergetrockneter Thymian500g Spaghetti2 Liter WasserSalzfrischer ParmesanSellerie, Möhren und Zwiebel putzen. Alles in feine Würfel schneiden und in etwas Sonnenblumenöl andünsten. Zucchino waschen und ebenfalls fein würfeln.Wasser aufsetzen und salzen. Wenn alles sprudelnd kocht, die Spahetti in den Topf geben, umrühren und nach Anleitung bissfest garen.Die Zucchiniwürfel zu dem Gemüse in den Topf geben und etwas Wasser zugießen. Alles leicht köcheln lassen bis die Möhren noch leichten Biss haben. Tomaten und Peperoni fein würfeln und mit in den Topf geben. Mit Salz und Pfeffer abschmecken.In einem kleinen Topf Tomatenmark mit Wasser zur gewünschten Konsistenz verrühren. Mit Salz, Pfeffer und getrocknetem Thymian abschmecken.Nudeln abgießen und in einem tiefen Teller mit der Tomatensauce und dem Gemüse anrichten. Mit etwas gehobeltem Parmesan servieren.