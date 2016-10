Harmonische Geburtstagsfeier bei der AWO in Königsbrunn

SPD-Stadtrat und damaliger Vorsitzender der AWO in Königsbrunn Wolfgang Peitzsch erinnerte daran, wie er 1955 Frau Kretschmer angeboten hat, das Amt der 1.Vorsitzenden zu übernehmen. Das passte gut in ihre Zukunftsplanung, da sie zu diesem Zeitpunkt gerade ihr aktives Berufsleben bei der MAN beendet hatte. Sie fühlte sich aber noch zu jung, um „nur“ als Rentnerin die Zeit zu verbringen. Deshalb nahm sie das Angebot gerne an. In dieser Zeit gründete sie den regelmäßigen Treff der Gruppe „Wir um die 55“. Inzwischen hat sich die Gruppe umbenannt und nennt sich jetzt „Wir um die 66“. Die Treffen und die Aktivitäten der Gruppe finden aber immer noch im gleichen Turnus statt und verantwortliche Leiterin ist nach wie vor Irmgard Kretschmer.Otto Müller, der derzeitige 1. Vorsitzende bedankte sich für die geleistete Arbeit und erinnerte daran, dass Irmgard Kretschmer 16 Jahre lang als AWO Vorsitzende erfolgreich in Königsbrunn gewirkt hat. Ihr Engagement und ihr Einsatz war die Garantie dafür, dass der Ortsverein seine Aktivitäten stets erweitert hat. Der Vorsitzende des AWO Kreisverbandes Augsburg Land, Alois Strohmayr bedankte sich ebenfalls bei ihr für die gute Zusammenarbeit in all den Jahren zwischen dem Kreisverband und dem Ortsverein.Alle Gratulanten wünschten dem “Geburtstagskind“ alles Gute für die Zukunft, vor allem aber weiterhin Gesundheit und dass sie noch viele Jahre aktiv im AWO Ortsverein tätig sein kann.