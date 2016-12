Erweitertes Trainingsangebot - Zusätzliche Übungseinheit für Kinder und Jugendliche

Zusätzlich zu der Übungseinheit am Samstag wird nun unter der Anleitung von Anja Kaufmann (3. Dan), einer erfahrenen Übungsleiterin „Gewaltschutz und Selbstbehauptung für Kinder/Jugendliche“, eine weitere Trainingsmöglichkeit für diese Altersgruppe angeboten.Neben dem Erlernen von sportartspezifischen Bewegungsabläufen und der Entwicklung von motorischen Grundfertigkeiten stehen bei den Kids auch Rücksichtnahme und Selbstbehauptung im Mittelpunkt des Trainings. Das Karatetraining eignet sich somit auch als Ergänzung zu anderen Sportarten oder als Erweiterung des Schulsportunterrichts.Das zusätzliche Training findet mittwochs, von 18.00 – 19.00 Uhr in der Herrschinger Martinshalle statt.Sie möchten mehr über Karate und die Angebote der Karate-Abteilung des 1. Budo-Verein Herrsching e.V. erfahren?Die Abteilung Karate des 1. Budo-Verein Herrsching e.V. bietet allen, die Spaß und Interesse an dieser Kampfkunst haben – egal ob Kinder, Jugendliche, Erwachsene oder Wiedereinsteiger, von Montag bis Samstag ein vielfältiges Trainingsangebot an. Ein kostenloses Probetraining unter der Anleitung eines kompetenten und fachkundigen Trainerteams ist jederzeit möglich.Informationen über Karate und die Trainingsmöglichkeiten erhalten Sie unter http://www.budo-herrsching.de bzw. karate@budo-herrsching.de