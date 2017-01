11 neue Schulsportassistenten an der IGS Garbsen

Schulsportassistentenlehrgang am 19./20.01.2017. Ein Angebot der SportRegion Hannover.

Elf Schülerinnen und Schüler nutzten das schulinterne Angebot und die Gelegenheit sich die Fähigkeiten anzueignen, welche den Weg zum Übungsleiter ebnen.Die jugendlichen Teilnehmenden wurden durch das bereits eingespielte Lehrteam, zusammengesetzt aus Jörg Beismann und Diana Ringwelsky, auf das professionelle Übungsleiter–Dasein vorbereitet. Innerhalb der anderthalb-tägigen Ausbildung lernten die Schülerinnen und Schüler, wie Projekte in der Schule geplant und umgesetzt, wie Übungsstunden aufgebaut und Konflikte gelöst werden. Dabei bekamen sie Gelegenheit, selbst Übungen anzuleiten und danach Feedback vom Lehrteam als auch von der Gruppe selbst zu bekommen, um Stärken und Schwächen zu erfahren. Hierdurch wurde ihre Kompetenz im Umgang mit anderen Kids im Sport gesteigert. Den erfahrenen Referenten gelang es trotz der kurzen Zeit, die Schüler mit viel Spaß zu ernst zu nehmende Schulsportassistenten auszubilden.Nachdem alle Teilnehmer des Lehrgangs von dem Sportreferenten der SportRegion Hannover Felix Decker ihre Urkunden erhalten haben, wurden sie ins wohlverdiente Wochenende entlassen. Ihre Schulsportassistentenausbildung bringt sie sowohl im Umgang mit anderen Kids, als auch mit sich selbst einen großen Schritt voran.Weitere Ausbildungen finden über das Jahr hinweg an verschiedenen Standorten statt. Die nächste Schulsportausbildung wird in Himmelsthür (Hildesheim) für jeden Schüler, der Lust hat, angeboten.Interessierte Lehrer aus der Region Hannover können sich bei Fragen zur Durchführung einer schulinternen Veranstaltung gerne an Sportreferent Felix Decker wenden (0511 800 79 78-41 oder decker@rsbhannover.de ).Mehr Infos unter zur Ausbildung und Anmeldung: