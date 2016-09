Ein Motorrad und seine Geschichte

Es war die Geburt einer unaufhörlichen Liebe zu einem motorisierten Zweirad, denn die ersten Motorräder waren Fahrräder mit angebautem Motor.Das Kultbike, wurde durch den Kinohit Easy Rider auch in Europa richtig bekannt und schnell fand Freunde.Das Geknatter erinnert an einen Trecker, der "rund läuft" und zum "American Blues" rockt. Alle anderen Töne sind - zu laut und rattern - ist eigentlich nicht echt und gehört verboten. Neuartige Auspuffe machen es möglich.Ich stelle hier ein Easy Rider-Modell vor, dass ich in der List entdeckt habe. Ich fand ja die Farbe schon dufte - es fehlte nur noch der liebliche pink-Geruch ;-). Passend und unbedingt für das Easy Rider-feelíng tauglich, ist die lange Federgabel. Bei näherem Betrachten: es ist ein Importmodell mit neuem Kettenersatz. Wartungsfrei (angeblich).Doch Wartungsfrei war bei Harley Davidson nie etwas.Wer so ein Bike fahren will, der muss nicht nur Geld haben, sondern auch schrauben können. Schwachstelle: Öl. "Sie leckt immer", sagte mal ein Bikerkumpel von mir.Bei diesem Modell hätte ich allerdings Schwierigkeiten den Lenker überhaupt zu erreichen. Es ist ein Motorrad für große Menschen mit langen Armen. ich gehöre zur Fraktion der Erdnuckel - also no chance.Einen Anlasser konnte ich nicht entdecken, aber eine Elektronik war vorhanden, also kann man sie elektrisch starten. Anzeigen gab es auch keine ... also ist die Geschwindigkeit und gefahrene Kilometer reine Gefühlssache und der nächste Tankstopp musste gut geplant werden.Ich bevorzuge eine Variante des Reise-Cruisers, mit der ich auch weite Strecken fahren kann, ohne dass meine Arme absterben und auf dem ich Gepäck unterbringen kann. Bei diesem Modell reiner Luxus.von der Virago 353 - Fahrerin Francis Bee