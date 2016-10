Oktober-Auflageschießen in Nornheim

Günzburg : Schützenheim Nornheim |

... zu diesem Vergleich trafen sich die Schützinnen und Schützen des Gau Günzburg Land im Schützenheim des Schützenverein Nornheim 1911 e.V. zum monatlich statt findenden Senioren-Auflageschießen

Am Ende des Schießens konnte Klaus Mörig die erzielten Ergenisse bekannt geben und verkünden dass 41 Personen mit dem Luftgewehr und 7 mit der Luftpistole an den 15 vorhandenen Ständen teilnahmen. Die maximal Ringzahl von 300 Ringen wurde dabei nur von Günter Lucht aus Leinheim erreicht. Das nächst beste Ergebnis von 299 Ringen erzielten Horst Stricker und Ingrid Steger aus Offingen. Mit 298 Ringen gingen 4 Teilnehmer aus dem Vergleich, gefolgt von 5 Teilnehmer die jeweils Ringe 297 erzielten. Die Ergebnisse aller Teilnehmer können aus nachfolgender Aufstellung entnommen werden. Das Blattlglück war diesmal Karin Stricker aus Offingen hold, ihr gelang der beste Tiefschuss, ein 2,3 Teiler. Neben dem Schießsport wurde natürlich auch das leibliche Wohl nicht außer Acht gelassen, denn die Gäste wurden auch gut bewirtet. Dabei wurde es einigen Schützinnen und Schützen nicht nur durch ihre sportliche Tätigkeit warm, sondern auch eine heiße Gulaschsuppe trug dazu bei. Schützenmeister Gerhard Böck hatte extra einen großen Topf davon für dieses Schießen gekocht. Die angefügten Bildern geben die Stimmung und das Geschehen bei diesem Schießen wieder.1. Günther Lucht ° 300 °2. Horst Stricker ° 299 °2. Ingrid Steger ° 299 °4. Christian Drews ° 298 °4. Heinrich Zettl ° 298 °4. Lothar Schwehr ° 298 °4. Peter Albrecht ° 298 °8. Georg Neußer ° 297 °8. Helmut Nimsgern ° 297 °8. Joachim Tölpelt ° 297 °8. Werner Hirsch ° 297 °8. Werner Vorreiter ° 297 °13. Franz Scharl ° 296 °13. Hans-Dieter Hug ° 296 °13. Jochen Deubler ° 296 °16. Franz Knödl ° 295 °16. Valentin Hupfauer ° 295 °16. Josef Stocker ° 295 °19. Helmut Follmer ° 294 °19. Otto Schwarz ° 294 °21. Helmut Pröbstle ° 293 °22. Anna Zettl ° 292 °22. Roswitha Mielitz ° 292 °24. Elfried Papst ° 290 °24. Karin Stricker ° 290 °24. Käthe Brosch ° 290 °24. Peter Hansmann ° 290 °28. Leni Motz ° 289 °28. Dieter Herbord ° 289 °30. Werner Papst ° 288 °31. Heinz Jaitner ° 287 °31. Klaus Mörig ° 287 °33. Albert Sailer ° 286 °33. Martin Eisenhofer ° 286 °35. Horst Kirchner ° 283 °36. Werner Senser ° 281 °37. Marianne Gagstatter ° 279 °38. Siegfried Reule ° 275 °39. Artur Braun ° 274 °40. Eugen Gagstatter ° 263 °41. Annemarie Süß ° 257 °1. Erwin Kempter ° 291 °2. Otto Schwarz ° 289 °3. Werner Vorreiter ° 287 °4. Edeltraud Frank ° 276 °5. Joachim Kalbitz ° 275 °6. Christa Pröbstle ° 270 °7. Artur Braun ° 246 °1. Karin Stricker T 2,30 T2. Werner Hirsch T 3,90 T3. Werner Vorreiter T 8,20 T4. Peter Albrecht T 8,60 T5. Elfriede Papst T 9,90 T6. Christian Drews T 11,40 T7. Franz Knödl T 13,90 T8. Ingrid Steger T 15,30 T9. Martin Eisenhofer T 16,00 T10. Marianne Gagstatter T 18,00 T11. Horst Stricker T 19,60 T12. Anna Zettl T 20,30 T13. Albert Sailer T 20,40 T14. Franz Scharl T 22,00 T15. Käthe Brosch T 22,70 T16. Annemarie Süß T 23,00 T17. Roswitha Mielitz T 23,40 T18. Günther Lucht T 23,70 T19. Werner Papst T 23,80 T20. Jochen Deubler T 25,30 T21. Peter Hansmann T 26,00 T22. Valentin Hupfauer T 28,70 T23. Helmut Pröbstle T 29,10 T24. Hans-Dieter Hug T 32,70 T25. Helmut Nimsgern T 34,60 T26. Georg Neußer T 36,90 T27. Otto Schwarz T 37,60 T28. Lothar Schwehr T 38,60 T29. Werner Senser T 41,20 T30. Helmut Follmer T 46,10 T31. Josef Stocker T 46,40 T32. Heinrich Zettl T 47,10 T33. Joachim Tölpelt T 47,60 T34. Leni Motz T 54,80 T35. Artur Braun T 56,60 T36. Horst Kirchner T 58,40 T37. Klaus Mörig T 64,80 T38. Heinz Jaitner T 67,30 T39. Siegfried Reule T 69,30 T40. Dieter Herbord T 75,40 T41. Eugen Gagstatter T 127,00 T1. Edeltraud Frank T 15,30 T2. Christa Pröbstle T 31,60 T3. Erwin Kempter T 34,10 T4. Werner Vorreiter T 48,90 T5. Joachim Kalbitz T 55,80 T6. Otto Schwarz T 61,70 T7. Artur Braun T 157,20 T1. Werner Hirsch * 6,90 *2. Peter Albrecht * 10,60 *3. Werner Vorreiter * 11,20 *4. Karin Stricker * 12,30 *5. Christian Drews * 13,40 *6. Ingrid Steger * 16,30 *7. Franz Knödl * 18,90 *8. Elfried Papst * 19,60 *9. Horst Stricker * 20,60 *10. Günther Lucht * 23,70 *11. Franz Scharl * 26,00 *12. Anna Zettl * 28,30 *13. Marianne Gagstatter * 29,00 *14. Jochen Deubler * 29,30 *15. Martin Eisenhofer * 30,00 *16. Roswitha Mielitz * 31,40 *17. Käthe Brosch * 32,70 *18. Valentin Hupfauer * 33,70 *19. Albert Sailer * 34,40 *20. Werner Papst * 35,80 *21. Peter Hansmann * 36,00 *22. Helmut Pröbstle * 36,10 *23. Hans-Dieter Hug * 36,70 *24. Helmut Nimsgern * 37,60 *25. Georg Neußer * 39,90 *26. Lothar Schwehr * 40,60 *27. Otto Schwarz * 43,60 *28. Heinrich Zettl * 49,10 *29. Joachim Tölpelt * 50,60 *30. Josef Stocker * 51,40 *31. Helmut Follmer * 52,20 *32. Werner Senser * 60,20 *33. Leni Motz * 65,80 *34. Annemarie Süß * 66,00 *35. Horst Kirchner * 75,40 *36. Klaus Mörig * 77,80 *37. Heinz Jaitner * 80,30 *38. Artur Braun * 82,60 *39. Dieter Herbord * 86,40 *40. Siegfried Reule * 94,30 *41. Eugen Gagstatter * 164,00 *1. Edeltraud Frank * 39,30 *2. Erwin Kempter * 43,10 *3. Christa Pröbstle * 61,60 *4. Werner Vorreiter * 61,90 *5. Otto Schwarz * 72,70 *6. Joachim Kalbitz * 80,80 *7. Artur Braun * 211,20 *Das nächste Auflageschießen ist am Donnerstag den 17. November in Wasserburg ab 18:00 Uhr.