Auflageschießen in Wasserburg

Günzburg : Schießhaus Wasserburg |

... zum Novembervergleich trafen sich die Auflageschützen des Gau Günzburg Land im Schießhaus im Günzburger Stadtteil Wasserburg.

Der Einladung nach Wasserburg folgten 34 Personen, 4 davon schossen sowohl mit dem Luftgewehr als auch mit der Luftpistole. Das maximale Ringergebnis von 300 Ringen erzielten Karl Ihle und Franz Scharl, 299 Ringe erreichten gleich fünf Schützen; Werner Hirsch, Josef Müller, Helmut Pröbstle, Lothar Schwehr und Werner Vorreiter. Das dritt beste Ergebnis mit 298 Ringen konnten Franz Knödl und Helmut Nimsgern für sich verbuchen. Bei den Pistolenschützen stellten sich mit 288 Ringen Erwin Kempter und Gerhard Lang an die Spitze, ihnen folgte Otto Schwarz mit 279 Ringen und Werner Vorreiter mit 278 Ringen. Das beste Blattl, ein 6,68 Teiler gelang Ingrid Steger. Die Ergebnisse der übrigen Teilnehmer und die weiteren Blattl-Werte aus denen sich am Ende dann die Punktwerte der sich über die Differenz von der erreichten Ringzahl zum Maximum ergibt, stehen in den nachfolgenden Auflistungen.1. Franz Scharl ° 300 °1. Karl Ihle ° 300 °3. Helmut Pröbstle ° 299 °3. Josef Müller ° 299 °3. Lothar Schwehr ° 299 °3. Werner Hirsch ° 299 °3. Werner Vorreiter ° 299 °8. Franz Knödl ° 298 °8. Helmut Nimsgern ° 298 °10. Heinrich Völlmar ° 297 °10. Otto Schwarz ° 297 °12. Günther Lucht ° 296 °13. Anna Zettl ° 295 °13. Georg Neußer ° 295 °13. Jochen Deubler ° 295 °16. Peter Hansmann ° 294 °17. Peter Albrecht ° 293 °18. Ingrid Steger ° 290 °18. Valentin Hupfauer ° 290 °20. Albert Sailer ° 289 °20. Käthe Brosch ° 289 °22. Martin Eisenhofer ° 288 °23. Heinz Jaitner ° 287 °23. Roswitha Mielitz ° 287 °25. Werner Senser ° 286 °26. Artur Braun ° 281 °27. Horst Kirchner ° 279 °27. Klaus Mörig ° 279 °29. Eugen Gagstatter ° 278 °30. Annemarie Süß ° 273 °31. Marianne Gagstatter ° 271 °1. Erwin Kempter ° 288 °1. Gerhard Lang ° 288 °3. Otto Schwarz ° 279 °4. Werner Vorreiter ° 278 °5. Franz Scharl ° 273 °6. Christa Pröbstle ° 265 °7. Artur Braun ° 250 °1. Ingrid Steger * 6,68 *2. Franz Knödl * 7,41 *3. Werner Vorreiter * 10,31 *4. Jochen Deubler * 10,66 *5. Josef Müller * 10,90 *6. Werner Hirsch * 13,29 *7. Franz Scharl * 14,89 *8. Lothar Schwehr * 19,47 *9. Eugen Gagstatter * 19,54 *10. Roswitha Mielitz * 20,70 *11. Valentin Hupfauer * 21,99 *12. Klaus Mörig * 22,55 *13. Otto Schwarz * 24,03 *14. Anna Zettl * 24,77 *15. Georg Neußer * 24,91 *16. Peter Hansmann * 27,74 *17. Heinrich Völlmar * 28,83 *18. Günther Lucht * 29,26 *19. Marianne Gagstatter * 31,19 *20. Helmut Pröbstle * 32,05 *21. Werner Senser * 33,28 *22. Albert Sailer * 34,30 *23. Helmut Nimsgern * 35,57 *24. Karl Ihle * 35,67 *25. Peter Albrecht * 38,15 *26. Artur Braun * 49,88 *27. Martin Eisenhofer * 55,13 *28. Heinz Jaitner * 55,61 *29. Käthe Brosch * 58,88 *30. Horst Kirchner * 88,02 *31. Annemarie Süß * 97,02 *1. Franz Scharl * 11,87 *2. Gerhard Lang * 22,00 *3. Erwin Kempter * 37,57 *4. Artur Braun * 51,83 *5. Otto Schwarz * 61,80 *6. Werner Vorreiter * 70,40 *7. Christa Pröbstle * 100,00 *1. Franz Knödl P 9,41 P2. Werner Vorreiter P 11,31 P3. Josef Müller P 11,90 P4. Werner Hirsch P 14,29 P5. Franz Scharl P 14,89 P6. Jochen Deubler P 15,66 P7. Ingrid Steger P 16,68 P8. Lothar Schwehr P 20,47 P9. Otto Schwarz P 27,03 P10. Anna Zettl P 29,77 P11. Georg Neußer P 29,91 P12. Heinrich Völlmar P 31,83 P13. Valentin Hupfauer P 31,99 P14. Helmut Pröbstle P 33,05 P15. Günther Lucht P 33,26 P16. Roswitha Mielitz P 33,70 P17. Peter Hansmann P 33,74 P18. Karl Ihle P 35,67 P19. Helmut Nimsgern P 37,57 P20. Eugen Gagstatter P 41,54 P21. Klaus Mörig P 43,55 P22. Peter Albrecht P 45,15 P23. Albert Sailer P 45,30 P24. Werner Senser P 47,28 P25. Marianne Gagstatter P 60,19 P26. Martin Eisenhofer P 67,13 P27. Heinz Jaitner P 68,61 P28. Artur Braun P 68,88 P29. Käthe Brosch P 69,88 P30. Horst Kirchner P 109,02 P31. Annemarie Süß P 124,02 P1. Gerhard Lang P 34,00 P2. Franz Scharl P 38,87 P3. Erwin Kempter P 49,57 P4. Otto Schwarz P 82,80 P5. Werner Vorreiter P 92,40 P6. Artur Braun P 101,83 P7. Christa Pröbstle P 135,00 P