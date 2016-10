Infoabend zur Jugendbeiratswahl 2016 am 27. Oktober – Kandidaten gesucht

Der Jugendbeirat ist als Gremium in Gersthofen eine feste Größe. Er hat die Aufgabe grundsätzliche Anliegen und Belange der Jugend unabhängig zu bearbeiten und diese gegenüber der Stadt Gersthofen zu vertreten. Der Jugendbeirat versteht sich somit als neutrales jugendpolitisches Organ und konnte in den letzten Jahren eine Vielzahl an Projekten vorantreiben, so zum Beispiel ganz aktuell den Neubau der Skate- und Bikeanlage. Die Amtszeit des Jugendbeirats beträgt drei Jahre, er setzt sich aus sieben stimmberechtigten Mitgliedern zusammen, die in einer Wahl ermittelt werden. Beim kommenden Infoabend am 27. Oktober 2016 berichtet der Jugendbeirat von seiner vergangenen Amtszeit, seinen Ideen und Projekten und beantwortet alle Fragen zum Thema Jugendbeteiligung und der anstehenden Wahl.Im Wahlzeitraum von 14. bis 26. November 2016 können alle wahlberechtigten Jugendlichen in zwei Wahlbüros in Batzenhofen und Gersthofen ihre Stimme abgeben. In diesem Jahr ist außerdem erstmalig eine Onlinewahl möglich! Entsprechende Wahlbenachrichtigung geht den Wahlberechtigten in Gersthofen und den Ortsteilen in diesen Tagen auf dem Postweg zu.Kandidaturen für die kommende Jugendbeiratswahl nimmt die Stadtjugendpflege unter 0821/2993077 oder jugend@gersthofen.de bis zum 31. Oktober 2016 entgegen. Alle weiteren Informationen zur persönlichen sowie zur Onlinewahl erhalten die Wahlberechtigten in den nächsten Tagen per Post.