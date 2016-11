Stellvertretende Bürgermeister/innen der SPD-GRÜNEN-WGS-Gruppe erst im zweiten Wahlgang gewählt

Die SPD-Grünen-WGS-Gruppe begründete ihre Position so: Wenn die Trinkwasserschutzzonen kommen, hätte das „erhebliche Auswirkungen“ auf die Bauern und die Häuslebauer. Übersetzt heißt das: Die Bauern und Häuslebauer/innen dürften im Einzugsbereich der Trinkwasserbrunnen keine Giftspritzen mehr einsetzen. Auch die Überdüngung der Ackerflächen wäre dann in diesem Bereich passé. Durch die Düngewut der Bauern gelangt bisher Nitrat ins Grundwasser, das sich im menschlichen Körper in gesundheitsgefährdendes Nitrit umwandelt. Erst vor kurzem leitete die EU-Kommission ein Verfahren gegen Deutschland vor dem Europäischen Gerichtshof wegen zu hoher Nitratwerte ein. Auch die geplante Bebauung westlich des Ahrbergenweges in Heeßel sei nicht mehr möglich, wenn die Trinkwasserschutzzonen kommen, so die SPD-Ratsgruppe. All das will aber die Linksfraktion erreichen. „Nicht nur weitere Gift- und Nitrateinträge ins Grundwasser verbieten sich im Einzugsbereich der Trinkwasserbrunnen“, betont Fleischmann. „Auch eine Bebauung westlich des Ahrbergenweges lehnen wir ab, um die dörfliche Struktur Heeßels genauso zu erhalten wie die Naherholungsfunktion dieses Gebiets für die Bewohnerinnen und Bewohner der südlichen Weststadt.“