Alle Nationen jubeln für den FCA!

Augsburg : Gesellschaft zur Förderung beruflicher und sozialer Integration (gfi) gGmbH |

Die Wohngruppen für minderjährige Flüchtlinge der Gesellschaft zur Förderung beruflicher und sozialer Integration (gfi) gGmbH, einer Tochtergesellschaft des bfz, durften am Samstag live im Stadion dabei sein, als der FC Augsburg gegen Darmstadt 98 mit 1:0 gewann.

Die männlichen Jugendlichen zwischen 16 und 18 Jahren wohnen und lernen nicht nur zusammen in einer Gemeinschaft, sie verbringen auch immer wieder ihre Freizeit gemeinsam. Wenn sie nicht selbst gerade Fußball spielen oder am Tischkicker drehen, sehen sie sich die Spiele im Fernsehen an. Da kam die Nachricht, dass sie zusammen ein Spiel desbesuchen dürfen, natürlich wie gerufen.Während die einen ihre Cola und Stadionpommes genossen, verfolgten die anderen ganz gebannt das Spiel. Und alle jubelten gemeinsam, als das 1:0 fiel! Diefreut sich über den gelungenen Tag, die strahlenden Augen der begeisterten Jungs und auf viele weitere gemeinsame Ausflüge!Seit August 2015 betreut dieim Auftrag des Jugendamtes Augsburg Land zwei Wohngruppen für minderjährige Flüchtlinge mit insgesamt 22 Plätzen. Die männlichen Jugendlichen stammen aus insgesamt. Fokus der Begleitung sind insbesondere der Umgang mit psychischer Stabilität und kulturellen Anforderungen, die Unterstützung im Schul- und Sprachprozess, die soziale Integration, die Berufsorientierung und Etappen mit dem klaren Fokus der Selbstständigkeit, wie zum Beispiel alleinige Arztbesuche oder Behördengänge.Im letzten Jahr wurden Tage der offenen Tür für Nachbarn und Partner sowie ein Sommerfest organisiert.In reger und enger Zusammenarbeit mit derbegleitet die gfi mittlerweile auch ehemalige Bewohner oder andere junge Flüchtlinge in Wohnungen oder Gemeinschaftsunterkünften in ambulanter Form.Frau Christine BeckenbauerUlmer Straße 160, 86156 AugsburgTelefon: 0821 40802-258E-Mail: beckenbauer.christine@a.gfi-ggmbh.deWeb: www.a.gfi-ggmbh.de