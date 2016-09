Holt euch den neuen „Durchstarter“! Die Herbstausgabe des beliebten Ausbildungsmagazins für Augsburg und die Region ist da

Der Ausbildungsmarkt ist für Jugendliche prima: es gibt mehr offene Stellen als Bewerber. Das Problem: Schulabgänger haben nun die Qual der Wahl und fühlen sich oftmals von der Flut an Möglichkeiten überfordert. Dazu kommt, dass es viele unbekannte Ausbildungsberufe gibt. Außerdem halten sich Gerüchte über bestimmte Branchen und Berufe hartnäckig.: viele Ausbildungsberufe – bekannte wie der Industriemechaniker und eher unbekannte wie der Modist – aus ganz unterschiedlichen Branchen werden vorgestellt. Dazu erzählen Azubis aus der Region im Interview, warum sie sich für ihren Beruf entschieden haben und wie die Arbeitswelt wirklich ist.Ist der Berufswunsch einmal festgezurrt, geht es ans Eingemachte:stehen an! Wie man ein vernünftigesverfasst, die Todsünden einer jeden Bewerbung und das richtige Auftreten im– das erfahren Jugendliche im „Durchstarter“.Infos zuin der Region und viel mehr rund um das Thema Ausbildung bietet die Herbstausgabe, die Mitte September an vielen weiterführenden Schulen im Großraum Augsburg verteilt wird und zudem an folgenden Messen zur Mitnahme bereit liegt:: Freitag, 7. Oktober, 14.00 – 18.00 Uhr, WWK-Arena Augsburg: Samstag, 8. Oktober, 8.30 – 13.00 Uhr, Staatl. Berufliches Schulzentrum Günzburg: Dienstag, 15. November, ab 15 Uhr, Reischlesche Wirtschaftsschule Augsburg: Freitag, 3. Februar 2016, 10.00 – 16.00 Uhr, Kongress am Park AugsburgFür alle, die „Durchstarter“ digital lesen wollen, hier der