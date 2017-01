Grauer Star und Seniorenunion

Senioren-Union lädt ein



Grauer Star und Makuladegeneration



(aue). Die Seniorenunion der CSU Augsburg lädt alle Senioren und Seniorinnen zur nächsten Versammlung mit einem medizinischem Thema in die „neue Adelheidstube“ am Mittwoch, 15. Februar 2017, um 15.30 Uhr ,Karmelitengasse 9, Eingang 2. Rundbogentür,Neue Adelheidstube, I.Stock, Eingang im Hof recht herzlich ein. Thema der Veranstaltung „Grauer Star und Makuladegeneration“-



Referentin ist Dr. med. Waltraud Ahr, Vortragsbeginn ist um 16.00 Uhr. Frau Dr. med. Ahr wird über die beiden häufigsten Augenerkrankungen im Alter referieren und bei der anschließenden Diskussion Ihre Fragen beantworten. Auch Nichtmitglieder sind herzlich willkommen.



Wegbeschreibung: mit der Linie 2 bis Haltestelle Mozarthaus, 50 m zurück Richtung Dom, erste Straße links, dann gehen Sie bis zur Hs.Nr.9, danach gehen Sie bei der 2. Rundbogentür durch den Innenhof, hier öffnen Sie die Tür und finden links den Aufgang in den I. Stock.

