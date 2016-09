„Durchstarter“ – Sie interessieren sich für eine Anzeige in unserem Ausbildungsmagazin?

ist einim, das zwei Mal im Jahr (Termine 2016: 16. März und 14. September) erscheint. Zielgruppe sind Schüler ab der achten Klasse bis zum Abschluss, die anschließend eine Ausbildung machen wollen.Das kostenlose Magazin wird an nahezu allen(Mittelschulen, Realschulen, Gymnasien, FOS, BOS) verteilt. Die Magazine werden dort direkt an die zuständigen Beratungslehrer für Ausbildungsfragen weitergegeben. Diebeträgt, zudem gibt es das Magazin als E-Paper. „Durchstarter“ erscheint im AZ-Verlag-Service, Mediengruppe Pressedruck.„Durchstarter“ beinhaltet die Vorstellung verschiedenster Berufsbilder, Tipps zu Bewerbungen und Vorstellungsgespräche sowie einen Kalender mit Ausbildungsmessen vor Ort. In beiden Ausgaben werden im Sonderteil Berufe einer Branche besonders hervorgehoben: Gesundheit und Pflege im März, Handwerk im September.„Durchstarter“ wird komplettgedruckt.Unser Team berät Sie gerne: Tel. 0821/25 92 84-12, E-Mail anzeigen.durchstarter@mh-bayern.de – Anzeigen bekommen Sie bereits ab 199,- € (zzgl. MwSt.)! Unsere Anzeigen- und PR-Pakete werden ab einem Umfang von einer halben Seite durch ein kostenloses Azubi-Interview ergänzt.Die nächste Ausgabe wird am 14. September 2016 erscheinen. Anzeigenschluss ist am 5. September.