„Durchstarter“ – Dein Ausbildungsmagazin aus der Region: Infos für Leser

, dein. Es erscheint(Erscheinungstermine 2016: 16. März, 14. September) und ist sicherlich auch an deiner Schule erhältlich. Wende dich am besten direkt an das Sekretariat, an deinen Klassleiter oder den Lehrer, der sich um Ausbildung bei dir an der Schule kümmert.… Infos zu ganz unterschiedlichen Berufen.…. Interviews mit Azubis aus der Region, die von ihrer Ausbildung erzählen.…. Tipps für deine Bewerbung und das Vorstellungsgespräch.…. Termine zu Ausbildungsmessen.…. und noch viel, viel mehr!Unter www.myheimat.de/durchstarter kannst du dir die letzten Ausgaben als E-Paper kostenlos ansehen und downloaden. Außerdem erfährst du dort, ob „Durchstarter“ auch an deiner Schule verteilt wird.