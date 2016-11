Advent, Advent bei Seniorenunion ein Lichtlein brennt

Senioren-Union lädt zur Adventfeier





(aue).Zum Jahresende lädt die Seniorenunion des CSU Bezirksverbandes Augsburg zur traditionellen Adventsfeier am Donnerstag, 15. Dezember 2016, um 14.30 Uhr in die "Neue" Adelheidstube Maria Ward Haus(gegenüber ehemaliges Gefängnis) im Rückgebäude I. Stock Karmelitengasse 9,86152 Augsburg, Eingang über Parkplatz



recht herzlich ein.





Bei der kleinen Feier werden Dorothea Weber und Altstadtrat Wilhelm Grün mit Kurzgeschichten auf die besinnliche Adventszeit einstimmen. Weitere kurze Beiträge sind selbstverständlich willkommen.





Zur Abrundung des Nachmittages wird Kaffe und Kuchen serviert.





Auch Nichtmitglieder sind herzlich willkommen, so Pressesprecher Kurt Aue, gegenüber der Presse. Bezirksvorsitzender Altstadtrat Heinrich Bachmann gibt ausserdem bekannt, das im gleichem Veranstaltungsort am Mittwoch 18. Januar 2017, 16 Uhr der Oberbürgermeister der Stadt Augsburg, Dr. Kurt Gribl zu den Senioren sprechen wird.

