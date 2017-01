Gewinnspiel "Leben leicht gemacht": myheimat sucht eure besten Life-Hacks!

Mitmachen und gewinnen!

wir alle kennen das: Man will eigentlich blo├č eine Zwiebel schneiden - und schon heult man auf einmal Rotz und Wasser! Dabei l├Ąsst sich das mit einem kleinen Trick ganz einfach vermeiden: Ein Schluck Wasser im Mund soll Wunder bewirken. Inspiriert davon haben wir uns ein neues Gewinnspiel f├╝r euch ausgedacht: Wir suchen eure bestenDoch was genau versteht man eigentlich unter einem Life-Hack? Ganz einfach - jeder hat so seine kleinen Tipps und Tricks, die ihm das Leben leichter machen. Eure ganz pers├Ânlichen Kniffe w├╝rden wir nun gerne kennenlernen! Dabei sind eurer Fantasie keine Grenzen gesetzt. Vielleicht habt ihr den ein oder anderen n├╝tzlichen Haushaltstipp , den ihr uns mit auf den Weg geben wollt? Oder ihr habt eine kreative Idee, wie man Dingen, die man sonst vielleicht wegwerfe w├╝rde, am Ende doch noch einen neuen Nutzen geben kann? Dann teilt doch eure besten Life-Hacks mit uns!Um am Gewinnspiel teilzunehmen, schreibt einfach einen kleinen Beitrag, in dem ihr eure besten Alltagstipps und -tricks erkl├Ąrt. Anschlie├čend verseht ihr ihn mit dem Stichwort " Leben leicht gemacht ". Unter allen Teilnehmern wird die myheimat-Jury dann die drei in ihren Augen besten Life-Hacks ausw├Ąhlen. Der Teilnahmeschluss ist der. Zu gewinnen gibt es diesmal:50 Euro Amazon-Gutschein25 Euro Amazon Gutschein15 Euro Amazon-Gutschein(Der Rechtsweg ist ausgeschlossen)Chancen auf den Gewinn hat jeder zum Thema ÔÇť Leben leicht gemacht ÔÇŁ passende Beitrag.Klappt nicht? Dann direkt aufklicken.