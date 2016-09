Slalomkart Schwabenpokal - Vorletzter Lauf 2016 an diesem Wochenende

In der K1 platzierten sich die Youngster des MC Aichach noch nicht in den vorderen Reihen. So erreichten Adrian Limmer den 12., Stefan Habek den 16., Hannah Weiher den 17. und Michael Lippl den 18. Platz.Mehr Punkte konnten die Aichacher in der K2 holen. Leon Ehleider fuhr konzentriert zwei fehlerfreie Wertungsläufe und kam damit auf Platz 4. Ebenfalls fehlerfrei erreichte Elias Schwarzmeier Platz 16, gefolgt von Timo Bellenbaum (20.), Tobias Biasizzo (23.), Ulrike Stolz (30.) und Noah Schipf (32.).Niklas Stahler zeigte in der K3 sein Können, als er fehlerfrei auf den 4. Platz fuhr. Alexander Biasizzo holte sich einen tollen 6. Platz. Der gegen Ende der K3 einsetzende Regen kam Massimo Ziegler in die Quere. Er musste im zweiten Wertungslauf langsamer fahren und wurde Neunter. Matthias Stolz holte sich den 17. Platz vor Niklas Feiler (18.), Jim de la Vigne (23.), Jasmin Bellenbaum (24.) und Danny Friedl (25.).In der K4 starteten für den MC Aichach zwei Fahrer. Nach jeweils zwei fehlerfreien Läufen belegte Tobias Reitz den 6. und Jannik Pohl den 10. Platz.Mario Herrmann, K5, holte sich nach zwei super Läufen den Platz drei und stand als erster Aichacher an diesem Tag auf dem Podest.Markus Gutmann legte in der K6 nach und bestieg trotz zwei Strafsekunden als Zweitplatzierter das Podest.Am Sonntag, 25.09.2016, richtet der MC Aichach den letzten Lauf des Schwabenpokals in dieser Saison aus.