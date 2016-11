Leonhardiritt 2016 in Inchenhofen

Die 19 festlich geschmückten Kutschen und Motivwagen mit lebendigen Bilder aus dem Leben des hl. Leonhard starteten am 13.11.2016 um 13.30 Uhr vom Arnhofer Stadl aus in Richtung der Wallfahrtskirche. Trotz Dauerregens wurde der Umzug von vielen tausenden Zuschauer begrüßt. Ulrike Kaiser und Hermann Kollmannsprenger stellten die einzelnen Festwagen vor. Nach dem der Umzug die Wallfahrtskirche Hl. Leonhard einmal umrundete, stiegen die Ehrengäste aus ihren Wagen und von ihren Pferden und verfolgten die weiteren zwei Runden, die der Festumzug um die Kirche drehte, von der Tribüne aus.Dieses Jahr kam als Ehrengast der bayerische Heimatminister Markus Söder.Wie jedes Jahr endete auch dieses Jahr der Leonhardiritt mit einer Abschlussandacht in der Wallfahrtskirche.