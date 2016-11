Inthronisation - Galaball 2016 der Paartalia Aichach

Paartalia Präsidentin Petra Hannak konnte zahlreiche Ehrengäste begrüßen. Mit dabei Bürgermeister und Ehrenelfer Klaus Habermann, TSV Vorsitzender, Ehrenhofmarschall und Paartalia-Gründer Klaus Laske mit Ehrentrainerin Brigitte Laske, Sparkassenvorsitzende Brigitte Cischeck und einige Stadträte.Bevor die Nachwuchsgarde und die Prinzengarde in zauberhaften Kostümen kleine Ausschnitte aus dem neuen Showprogramm zeigten, wurde mit einer Schweigeminute an den kurz zuvor verstorbenen Paartalia Ehrenhofmarschall Stefan Stocker gedacht.Zeremonienmeister Matthias Bodensteiner führte durch den Höhepunkt des Abends, die Inthronisation des neuen Prinzenpaares. Mit stehenden Ovationen wurde der neue Prinz Christoph I. und ihre Lieblichkeit Prinzessin Andrea gebührend empfangen. Die beiden sind auch im richtigen Leben ein Traumpaar.Nach der Übergabe des Rathausschlüssels durch Bürgermeister Klaus Habermann und der ersten Ordensverleihung, durfte die Prinzessin Glücksfee spielen und zog die Tombolagewinner.Im Anschluss tanzte das Prinzenpaar den traditionellen Prinzenpaar-Walzer. Musikalisch begleitet von der Tom Lorenz Band feierten die Gäste und die Aktiven bis in die Nacht.Man darf gespannt sein auf den Silvesterball 2016, wenn das komplette Showprogramm der Paartalia vorgeführt wird. .