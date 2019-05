Benefizkonzert in Dattenhausen

Ziertheim : Zehntstadel |

Um einen Beitrag zur anstehenden Sanierung der Dattenhausener Pfarrkiche St. Martin zu leisten, haben sich das Vokalensemble Dattenhausen und der Musikverein Egautal zusammengetan. Das Vokalensemble richtet sein diesjähriges Frühjahrskonzert als Benefizkonzert im Dattenhausener Zehntstadel aus, erstmals seit einigen Jahren wird der Chor dabei wieder in seinem Heimatort auftreten. Wie immer hat Chorleiter Josef Gschwind – selbst ein gebürtiger Dattenhausener – mit seinen Sängerinnen und Sängern ein abwechslungsreiches Programm aus anspruchsvollen, mitreißenden und klangvollen Chorsätzen aus Afrika, Amerika und verschiedenen europäischen Ländern einstudiert.

Von einer ungewohnten Seite zeigen sich die Musikerinnen und Musiker des MV Egautal Dattenhausen, die den instrumentalen Part des Konzerts gestalten werden: Nicht wie gewohnt in großer Besetzung, sondern in zwei kleinen Ensembles - ein Klarinettenquartett und ein Blechbläserquartett – unter der Leitung von Magdalena Heiler werden sie ein breites Spektrum von Bläsermusik, von klassischer Literatur bis hin zu modernen Klängen, zu Gehör bringen.

Das Konzert findet am Samstag, dem 18. Mai, um 20 statt. Der Eintritt ist frei, Spenden werden erbeten und kommen der Kirchenrenovierung zugute.