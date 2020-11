TSV Kolenfeld sieht sich in der Pflicht - Tag des Kinderturnens vom DTB - wird in die Wohnzimmer verlegt

Der diesjährige Tag des Kinderturnens fand vom 06-11-08.11.2020 statt. Leider konnten wir dieses Mal nicht persönlich mit den Kindern in der Halle stehen, dennoch brachten wir Bewegung in die Wohnzimmer.Dafür hatten wir uns diese Aktion überlegt und im familiären Kreis ein Video zum Tag des Kinderturnens gedreht. Mitwirkende des Videos sind Guido, Anke und Liam Dziony, sowie Jessika Dziony-Sommerhage und Sam Sommerhage.Dieses beinhaltet abgewandelte Übungen zu den Themenschwerpunkten vom Turnabzeichen, allerdings mit Alltagsmaterialien wie Nudelholz, Waschlappen oder Kuscheltier umgesetzt.Wir haben uns dem DTB angeschlossen, da wir uns ebenfalls in der Pflicht sehen, uns für die Bewegungsförderung von allen Kindern gerade in diesen schwierigen Zeiten einzusetzen.Die Teilnehmer schauten sich das Video zum Tag des Kinderturnens an und machten zuhause mit! Dann schickten sie uns bis zum 08.11.2020 um 18 Uhr ein Foto von einer Übung ihrer Wahl mit Namen und Adresse an info@turnundtanz.de und wir brachten das Kinderturnabzeichen mit einem kleinen Geschenk nach Hause.Alle Info´s zur Aktion stehen auf unserer neuen Homepage www.turnundtanz.de .